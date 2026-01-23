Cruzeiro abre preparação para clássico contra o Atlético-MG

Depois da derrota por 1 a 0 para o Democrata-GV, o Cruzeiro deu início na manhã desta sexta-feira (23) à preparação para o clássico de domingo. Os atletas se reapresentaram na Toca da Raposa II e abriram os trabalhos com foco na partida.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo de quinta-feira fizeram trabalhos internos. Entre eles, Cássio, que foi reavaliado após um trauma na mão esquerda, também ficou na academia e na fisioterapia.

Caso o camisa 1 não se recupere a tempo para o duelo, o goleiro Otávio será o titular no clássico na Arena MRV.

Por outro lado, há a expectativa sobre o tempo que Gerson ganhará no domingo O jogador esteve no duelo entre Cruzeiro e Democrata por 70 minutos e irá para a partida, resta saber se como titular ou reserva.

Treino, na Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) .

Atlético-MG x Cruzeiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cruzeiro às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Diante do Cruzeiro, a tendência é que o treinador argentino leve a campo força máxima.

O Cruzeiro chega para o clássico tendo conquistado duas vitórias na temporada, mas vindo de um resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gérson, que fez sua estreia pelo clube. Para o clássico, Tite deve ir a campo com força máxima.