Tite explica como pretende usar Néiser Villareal no Cruzeiro

Néiser Villareal teve seus primeiros minutos como jogador do Cruzeiro na última quinta-feira (22), na derrota por 1 a 0 para o Democrata-GV. Após a partida, o técnico Tite explicou como pretende utilizar o atacante em sua equipe.

– O Néiser trabalha nas três funções (do ataque). No Millonarios, ele trabalhou pela direita e pela esquerda. Na Seleção (colombiana), por dentro, também. Ele tem essas três – analisou o técnico.

– Quando é central, ele joga atacando o espaço. Quando é por um lado ou outro, entre lateral e zagueiro para ter uma presença de área quando a jogada é do lado oposto – complementou Tite.

Tite em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Néiser Villareal atuou por 16 minutos na partida contra o Democrata-GV e eve 13 ações com a bola. Entre elas, sofreu uma falta, contribuiu na defesa uma vez e acertou 71% de seus passes.

Atlético-MG x Cruzeiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cruzeiro às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Diante do Cruzeiro, a tendência é que o treinador argentino leve a campo força máxima.

O Cruzeiro chega para o clássico tendo conquistado duas vitórias na temporada, mas vindo de um resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gérson, que fez sua estreia pelo clube. Para o clássico, Tite deve ir a campo com força máxima.