Com grupo completo, Cruzeiro retoma os treinos na Toca da Raposa

Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos treinos na manhã desta sexta-feira (27), na Toca da Raposa, após 14 dias de férias. Com o grupo completo, a primeira atividade foi na academia do centro de treinamentos do clube. Em seguida, os jogadores foram para o campo. O clube divulgou nas redes sociais um vídeo com o início das atividades na Toca da Raposa.

continua após a publicidade

A programação prevê treinos na Toca da Raposa até terça-feira (1º), quando a equipe viaja para o Espírito Santo, onde disputa a Vitória Cup. No dia 3, o Cruzeiro enfrenta o Defensa y Justicia, às 20h, no Estádio Kleber Andrade. E no da 6, o adversário será o Banfield, no mesmo estádio. Nesse período, os treinos serão feitos no estado capixaba.

➡️Pedro Lourenço admite que já fez "muita bobagem" pelo Cruzeiro

Nas duas próximas semanas, os jogadores vão se preparar para nova maratona de jogos. Até o final de julho, serão seis partidas em 17 dias, média de um jogo a cada três dias, incluindo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O primeiro jogo oficial da Raposa será contra o Grêmio, dia 13, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Assim como ocorreu nos meses de abril e maio, o Cruzeiro não terá nenhum meio de semana de folga nesses primeiros 30 dias de jogos do segundo semestre. A equipe folgará somente no meio de semana de 13 de agosto, para quando está prevista a disputa dos jogos de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, competição da qual o Cruzeiro já foi eliminado.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Alguns jogadores do Cruzeiro já tinha retornaram à Toca da Raposa

Alguns jogadores já estavam comparecendo à Toca da Raposa, antes desta sexta-feira (27). O meia Matheus Henrique e o zagueiro João Marcelo retornaram na semana passada, para dar prosseguimento ao tratamento médico de suas lesões, ambas no joelho direito. Matheus Henrique deve voltar aos treinos com bola no próximo mês.

continua após a publicidade

Outro jogador que antecipou o retorno das férias foi o volante Lucas Silva, que retomou os treinos na Toca da Raposa na terça-feira (24).