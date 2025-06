Cruzeiro: jogadores voltam de férias para nova maratona de jogos

Os jogadores do Cruzeiro retornam aos treinos nesta sexta-feira (27), na Toca da Raposa, após duas semanas de férias, por causa da pausa no Campeonato Brasileiro, devido ao Mundial de Clubes da Fifa. A equipe terá 16 dias de preparação para a próxima partida oficial, dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada.

Nas duas próximas semanas, os jogadores vão se preparar para uma nova maratona de jogos. Até o final de julho, serão seis partidas em 17 dias, média de um jogo a cada três dias, incluindo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

A primeira partida do Cruzeiro contra o CRB pelas oitavas de final da Copa do Brasil será em 30 de julho, quarta-feira, às 19h30, no Mineirão. O jogo de volta foi marcado para o dia 7 de agosto, quinta-feira, também às 19h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A ordem dos confrontos foi definida por sorteio.

Assim como ocorreu nos meses de abril e maio, o Cruzeiro não terá nenhum meio de semana de folga nesses primeiros 30 dias de jogos do segundo semestre. Na última rodada do turno do Brasileiro, que ainda não foi desmembrada pela CBF, a Raposa recebe o Santos. Como o time celeste joga na quinta-feira (7), pela Copa do Brasil, a partida será domingo (10) ou segunda-feira (11).

O Cruzeiro folgará somente no meio de semana seguinte, para quando está prevista a disputa dos jogos de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, competição da qual o Cruzeiro já foi eliminado.

Veja a sequência de jogos do Cruzeiro a partir de julho: