Dono da SAF admite que já fez ‘muita bobagem’ pelo Cruzeiro

Atual dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, proprietário da rede de supermercados BH, colabora financeiramente com o clube do coração há mais de 15 anos, como é do conhecimento do torcedor cruzeirense. Em entrevista à Revista Mineirão, publicada recentemente, o dirigente confessa que já fez muita bobagem pelo Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Eu só fiz besteira no Cruzeiro depois de conhecer mais, de ajudar mais e já fiz muita bobagem – disse Pedro Lourenço, referindo-se ao período anterior à compra de 90% das ações da SAF, em abril de 2024.

Na entrevista, o empresário contou como se aproximou das administrações do Cruzeiro:

- Comecei a aproximar do Cruzeiro na gestão de César Masci (em 1991). Eu e meus irmãos trabalhávamos em uma rede de supermercados. O César tinha uma fábrica de linguiças e nos vendia o produto. Depois que ele virou presidente, ele dava ingressos para a gente ir aos jogos e ao clube. E foi enraizando – relembrou o agora dirigente.

continua após a publicidade

Pedro Lourenço passou a investir no Cruzeiro na segunda gestão de Zezé Perrella, entre 2009 e 2011 e revelou que tinha pouco retorno financeiro:

- Eles pediam para ajudar a comprar jogador. Você ajudava a comprar 5%, 20%, 50%, mas quando eles vendiam, nunca me pagavam (risos). ‘Ah, vou te dar parte do outro (jogador)’, e daí pulava para outro. Eu só recebi dinheiro do Cruzeiro uma vez, do Lucas Silva, com uma parte do valor da negociação para o Real Madrid – disse o dono da SAF.

continua após a publicidade

A venda de Lucas Silva ao Real Madrid, em 2015, foi a única que deu retorno a Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O volante Lucas Silva foi vendido ao Real Madrid, no início de 2015 por 13 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões).

Empresário teve interesse em ser presidente do Cruzeiro antes mesmo de comprar a SAF

Pedro Lourenço também revelou que, antes mesmo da instituição do modelo de SAF no futebol brasileiro, teve interesse em se tornar presidente do Cruzeiro:

- Eu já tive vontade de ser presidente do Cruzeiro antigamente, na época que foi o Gilvan (de Pinho Tavares). Naquela época (em 2012), eu queria ser presidente, mas o Zezé (Perrella) optou pelo Gilvan e dei uma desanimada – disse.