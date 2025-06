Volante do Cruzeiro antecipa retorno das férias e já treina na Toca

O volante Lucas Silva, do Cruzeiro, decidiu antecipar o retorno às atividades, após quase duas semanas de férias. O jogador de 32 anos esteve na Toca da Raposa nesta terça-feira e usou as redes sociais para mostrar o retorno antecipado das férias.

- Os treinos já começaram cedo. Vamoooooooooo – postou Lucas Silva na plataforma X, com foto na academia da Toca da Raposa.

Depois de um início de temporada como reserva, Lucas Silva ganhou chance na equipe do técnico Leonardo Jardim na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, em 13 de abril, no Morumbis. Desde então, é titular absoluto do Cruzeiro, formando dupla com o argentino Lucas Romero.

Em 2025, Lucas Silva disputou 23 jogos, fez um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, e deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão. No total, o volante, revelado pelo Cruzeiro, já jogou 286 partidas com a camisa celeste, com nove gols marcados.

Férias no Cruzeiro terminam na sexta-feira (27), quando jogadores voltam aos treinos

Os jogadores do Cruzeiro estão de férias desde o dia 13, após o empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador. A comissão técnica do clube passou aos atletas um plano para que eles não perdessem tanto o condicionamento físico nessas duas semanas.

- Que os jogadores aproveitem com a família esse momento de descanso. Todos vão levar um plano físico para fazer em casa e acredito que vão cumprir. Voltamos dia 27, para dar continuidade ao trabalho, com a mesma ambição, sempre respeitando e trabalhando ao máximo – disse Leonardo Jardim, após a partida contra o Vitória.

Os jogadores se reapresentam na Toca da Raposa nesta sexta-feira (27) e iniciam os treinamentos para a maratona de jogos nos próximos dois meses. O Cruzeiro disputa a Vitória Cup no início de julho, com jogos contra o Defensa y Justicia, no dia 3, e contra o Banfield, dia 6, em Cariacica (ES). Pelo Brasileiro, a Raposa volta a jogar dia 13, contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. A equipe está na vice-liderança, com 24 pontos, atrás do Flamengo no saldo de gols.