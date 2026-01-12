Chico da Costa é apresentado no Cruzeiro e projeta possível dupla com Kaio Jorge
O atacante foi apresentado nesta segunda-feira
Na tarde desta segunda-feira (12), o atacante Chico da Costa foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro. Em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II, o atleta projetou uma possível dupla com Kaio Jorge.
– Eu acho que a gente pode ter características onde a gente se completa. Vai do Tite, o que ele pensa e planeja para cada jogo. Entendo sim, dois jogadores que podem se complementar. Ás vezes é difícil colocar dentro dos 11 tudo que queremos, podemos ter que sacrificar uma posição ou outra, mas entendo essa complementariedade – projetou Chico da Costa.
Sobre suas características, o atacante ressaltou que apesar de ser um atacante finalizador, também colabora bastante com o restante da equipe.
– Sempre ficamos curiosos sobre o que o atleta pode dar. Sempre fui atacante, centroavante, aprendi a jogar como referência. Entendemos a função como finalizador, sempre somos exigidos com gols. Gostamos, mas eu também participo bastante do jogo. Entendo o jogo com a bola e sem. Estudei futebol na minha carreira, sei jogar apoiado, com passe, na defesa e no ataque. Entendo bem as minas funções dentro de campo – disse o atacante.
Chico da Costa no Cruzeiro
A Raposa anunciou a contratação do atacante Chico da Costa nesta sexta-feira (9). O jogador desembarcou em Belo Horizonte há uma semana e assinou seu contrato com a Raposa até 2027.
O Lance! adiantou que o Cruzeiro tinha entrado em contato com o Cerro Porteño e o staff do atleta para negociar a contatação. Inicialmente, Joaquim Pinto e Pedro Junio lideraram as tratativas com reuniões virtuais.
Posteriormente, na quinta-feira passada, as conversas avançaram. A Raposa pagará cerca de 1 milhão de dólares (algo em torno de R$ 5,5 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do atacante.
Chico da Costa foi contratado pela equipe do Paraguai no meio de 2024. Na época, o clube investiu cerca de 1.46 milhões de euros na negociação com o Bolívar.
Recentemente, o atleta passou pelo Mirassol, mas teve uma saída conturbada. A equipe paulista desejava ficar com o atacante, mas não chegou a um denominador comum e não conseguiu manter o camisa 91, que retornou ao Cerro Porteño do empréstimo.
