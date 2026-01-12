Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Kaio Jorge após renovação

O Cruzeiro anunciou a renovação do atacante Kaio Jorge na manhã desta segunda-feira (12). Depois de uma longa novela com o Flamengo, o centroavante decidiu permanecer no Cabuloso, e os torcedores do clube mineiro mandaram um recado ao atleta.

Em um vídeo nas redes sociais, a Raposa mostrou bastidores da extensão do vínculo, com o dono da SAF, Pedro Lourenço, ao lado do artilheiro, com uma camisa do Cabuloso com o número 2030.

– Estou muito feliz com o dia de hoje, muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato aqui no Mineirão é muito gratificante, com a presença do presidente, que fez um grande esforço para que eu permanecesse – disse Kaio Jorge após renovação com o Cruzeiro.

Nas redes sociais, os torcedores do clube mineiro mandaram alguns recados ao atacante. Kaio Jorge foi o artilheiro do Cruzeiro em 2025. Veja os comentários abaixo:

Kaio Jorge comemora gol contra o Corinthians no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Veja recados dos torcedores para o atacante

Renovação de Kaio Jorge no Cruzeiro e investidas do Flamengo

O atleta assinou com o Cabuloso em 2024. Na época, a equipe mineira investiu cerca de 7 milhões para tê-lo até o fim de 2028. Agora, com o novo contrato, Kaio Jorge teve um aumento salarial no Cruzeiro e a prolongação de seu vínculo até o fim de 2030.

Recentemente, o Flamengo fez uma série de investidas pelo jogador celeste. Entretanto, os valores oferecidos pelos cariocas não agradaram a diretoria da Raposa. O maior valor oferecido pelo Rubro-Negro foi de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual).

Durante as tratativas, o Cruzeiro cravou sua posição na situação de Kaio Jorge e exigiu ao menos 50 milhões de euros para abrir qualquer tipo de conversa com o Flamengo.