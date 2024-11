Cássio lamentou a perda do título do Cruzeiro na Sul-Americana. Após a derrota na final para o Racing, da Argentina, por 2 a 1, no final da tarde deste sábado (23), o goleiro pediu desculpas aos torcedores da equipe mineira.

- Não conheço toda a história. Não estava aqui nos outros anos, mas o sentimento é o mesmo, por tudo que aconteceu no passado: a reconstrução e a subida. Não tem muito o que falar. É pedir desculpas por não ter conseguido o título. Queríamos muito e infelizmente não conseguimos dar essa alegria a eles (torcedores) - se desculpou o goleiro.

Além disso, Cássio também analisou a partida e comentou o que faltou para o Cruzeiro ter saído com a vitória. Na opinião do goleiro cruzeirense, o Racing soube aproveitar o que tinha de melhor.

- Acho que a gente não conseguiu jogar. É uma equipe que explorou o que tem de melhor, que era a segunda bola. Acabamos tomando dois gols. Equilibramos o jogo e conseguimos fazer o primeiro. Tivemos a chance de empatar, mas infelizmente não conseguimos e tomamos o terceiro - avaliou Cássio. E completou:

- É triste e doloroso perder o título pela confiança, pelo trabalho, pela maneira que a gente chegou na final. É um aprendizado para terminamos bem o Campeonato Brasileiro e fazermos grandes jogos.

Racing é o novo campeão da Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Restante da temporada do Cruzeiro

Após o vice da Sul-Americana, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (27), a Raposa enfrenta o Grêmio, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada da competição.