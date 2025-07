Cruzeiro x Grêmio: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

Quando Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, a expectativa é de um confronto duro, competitivo e com alternância de domínio. Afinal, trata-se de dois clubes históricos, multicampeões e com grandes torcidas. O retrospecto entre eles reúne partidas emblemáticas, gols decisivos e longos períodos de invencibilidade, seja no Mineirão ou na Arena do Grêmio. O Lance! apresenta todas as estatísticas de Cruzeiro x Grêmio no Brasileirão.

O duelo ganhou ainda mais relevância ao longo das décadas, principalmente nos anos 1990 e 2000, quando Cruzeiro e Grêmio viveram ciclos vitoriosos em paralelo. Nessas épocas, era comum vê-los brigando pelas primeiras posições da tabela e protagonizando duelos importantes, inclusive com influência direta em decisões de título ou classificação para torneios internacionais.

Se por um lado o Cruzeiro costuma se impor como mandante, o Grêmio também tem um desempenho respeitável em casa, especialmente diante de sua apaixonada torcida em Porto Alegre. A alternância de domínio entre mineiros e gaúchos torna o confronto imprevisível, e as estatísticas revelam um equilíbrio interessante, ainda que levemente favorável ao clube celeste.

Neste texto, você confere o retrospecto completo de Cruzeiro x Grêmio pelo Brasileirão, com estatísticas detalhadas de vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos, desempenho como mandante e visitante, além das maiores séries positivas e negativas que cada time já viveu nesse clássico interestadual.

Cruzeiro x Grêmio: Histórico de confrontos no Brasileirão

Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram 55 vezes pelo Campeonato Brasileiro desde 1971. O Cruzeiro venceu 23 partidas, enquanto o Grêmio somou 18 vitórias. O número de empates é 14, o que comprova o nível de equilíbrio entre os dois clubes ao longo da competição nacional.

Nos 26 jogos realizados com mando de campo do Cruzeiro, o time mineiro obteve um desempenho sólido: foram 16 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas em casa. Esse dado mostra como o fator local costuma ser decisivo para a Raposa, que transforma o Mineirão em um verdadeiro caldeirão contra o adversário gaúcho.

Por outro lado, jogando em seus domínios, o Grêmio também conseguiu impor sua força. Nas 29 partidas como mandante, venceu 14 vezes, empatou 8 e perdeu 7 para o Cruzeiro. Ou seja, mesmo enfrentando um rival tradicional, o Tricolor Gaúcho manteve um desempenho equilibrado e competitivo em Porto Alegre.

No total dos confrontos, o Cruzeiro marcou 70 gols e sofreu 62, com média de 1,27 gol por partida. Já o Grêmio balançou as redes 62 vezes e foi vazado em 70 oportunidades, com média de 1,13 gol por jogo no clássico. A ligeira vantagem da equipe mineira se reflete tanto nas vitórias quanto no saldo de gols.

Fatos e estatísticas do Cruzeiro

O Cruzeiro apresenta um desempenho superior nos jogos como mandante, o que contribui diretamente para sua vantagem no retrospecto geral. Ao todo, o clube venceu 42% das partidas contra o Grêmio, empatou 25% e foi derrotado em 33% dos confrontos. A equipe celeste marcou gols em 69% das partidas e sofreu gols em 62% dos jogos, mostrando boa consistência ofensiva. Um dos destaques é a sequência de 6 vitórias consecutivas, o que representa a maior série positiva da Raposa no clássico.

Além disso, o Cruzeiro já ficou 8 jogos invicto contra o Grêmio, confirmando seu domínio em determinados períodos da história do confronto. Por outro lado, também enfrentou momentos difíceis, como a série de 4 derrotas seguidas e uma sequência de 4 partidas sem vitória.

Fatos e estatísticas do Grêmio

O Grêmio, embora tenha desvantagem no total de vitórias, mostra um histórico competitivo, especialmente em casa. Venceu 33% dos jogos, empatou 25% e perdeu 42% dos confrontos diante do Cruzeiro.O time gaúcho marcou gols em 62% dos jogos contra os mineiros e foi vazado em 69% das vezes, refletindo o desafio defensivo que enfrenta nesse clássico. Sua melhor sequência positiva foi de 4 vitórias seguidas, enquanto o período mais negativo foi uma série de 6 derrotas consecutivas.

O Grêmio também chegou a ficar 8 jogos sem vencer o Cruzeiro, o que evidencia a dificuldade em alguns momentos da rivalidade. Sua maior sequência invicta é de 4 jogos, um marco mais modesto se comparado ao rival.