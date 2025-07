Flamengo analisa proposta do Cruzeiro por Matheus Gonçalves

O Cruzeiro demonstrou interesse em contratar Matheus Gonçalves, do Flamengo. O Cabuloso fez proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, e o Rubro-Negro avalia o negócio.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela apuração do Lance!. O principal empecilho seria a forma de pagamento da transferência, mas a situação é considerada encaminhada. A Raposa já teria acertado bases salariais com o jogador de 19 anos, que deu aval para a negociação seguir.

Matheus Gonçalves tem recebido poucas oportunidades no Flamengo desde a chegada de Filipe Luís. Nesta temporada, o meia-atacante entrou em campo em apenas 21 das 55 partidas do Rubro-Negro no profissional, além de alguns jogos no sub-20. Na última quinta-feira (10), se destacou no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão da categoria de base e comentou possível saída do Fla.

— Todo jogador é assim, a gente só fica feliz quando a gente joga. Vou procurar conversar com o Filipe (Luís), ver o que ele quer, o que ele acha que eu tenho fazer. Minha vontade é ficar, eu jogo no Flamengo desde os 12 anos, estou muito focado aqui, treinando bastante nos treinos para receber mais oportunidades. Infelizmente, é o ciclo de todo atleta, se eu não conseguir minhas oportunidades aqui, vai ser em outro lugar. Mas eu quero ficar e continuar trabalhando, dando meu máximo para conseguir tudo que almejo nessa temporada — declarou o jogador após o clássico, em entrevista ao "Sportv".

Flamengo teve outra oportunidade de vender Matheus Gonçalves

Integrado ao profissional do Flamengo desde 2023, Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino no segundo semestre daquele ano. Na temporada seguinte, o Massa Bruta ofereceu 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões na época) por 70% dos direitos do jogador, proposta recusada pelo Rubro-Negro.

Agora, o Fla está próximo de negociar o jovem para um concorrente direto pelo título do Brasileirão, por um valor inferior ao que o oferecera o Bragantino há cerca de um ano.

