Gabigol posta vídeo com treino do Cruzeiro para volta ao Brasileiro

O atacante Gabigol treinou com os companheiros na Toca da Raposa, na manhã desta sexta-feira (11), e postou vídeo nas redes sociais, para lembrar os seguidores do retorno do Cruzeiro ao Campeonato Brasileiro. A Raposa volta a jogar pelo Brasileirão no domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A última partida de Gabigol como titular no Cruzeiro foi a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, em 25 de maio. O atacante entrou na vaga de Matheus Pereira, suspenso, e fez as assistências para os gols de Kaio Jorge e Lucas Silva.

Depois de iniciar a temporada como titular absoluto, Gabigol perdeu o lugar no time a partir da terceira rodada do Brasileirão, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, em 13 de abril, quando o técnico Leonardo Jardim mexeu bastante na escalação da equipe. Mesmo assim, o atacante tem sido muito aproveitado nos jogos. Desde o jogo contra o Tricolor paulista, Gabigol ficou de fora apenas de cinco das 18 partidas do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Gabigol também divide a artilharia do Cruzeiro em 2025 com o companheiro de ataque Kaio Jorge, com 10 gols. O ex-atacante do Flamengo disputou 27 jogos com a camisa celeste.

➡️William avisa que vai "descer a porrada" se Marlon jogar pelo Grêmio, domingo (13)

Diretoria do Cruzeiro está satisfeita com o retorno do investimento feito em Gabigol

O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, em entrevista ao programa “Donos da Bola”, da “Band Minas”, afirmou que a diretoria celeste está satisfeita com o retorno dado pelo atacante Gabigol:

continua após a publicidade

- Ele nos entrega tudo que foi contratado. Tanto na parte desportiva, quanto na parte comercial e de marketing. O Gabriel foi um pacote que a gente contratou e que entrega o retorno. Hoje, não é o titular absoluto por opção do treinador, mas faz parte de um contexto, de um grupo que tem como foco o Cruzeiro. O objetivo maior são as vitórias. Gabigol é um cara espetacular no dia a dia, trabalha todos os dias incansavelmente buscando espaço – avaliou o dirigente.