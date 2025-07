William, do Cruzeiro, avisa: ‘Vou descer a porrada no Marlon’

O Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, neste domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. O adversário é especial para William por dois motivos: revelado pelo Internacional, o lateral-direito poderá ter pela frente um velho amigo, o lateral-esquerdo Marlon, emprestado pela Raposa ao Tricolor gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Já faz um tempinho que eu não converso com o Marlon. Se ele jogasse, ia descer a porrada nele. Não tenho nenhum problema com isso. Amigo é fora do campo. Se ele jogar, ele vai estar preparado para tudo dentro de campo, e eu também. Cada um vai defender o seu escudo – afirmou o lateral William, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (11), antes do treino na Toca da Raposa.

Marlon está emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio até o fim da temporada e, para que possa ser escalado na partida de domingo, o clube gaúcho terá de pagar R$ 1,5 milhão. De acordo com o contrato de empréstimo, se o lateral disputar 25 partidas com a camisa tricolor, o Grêmio tem a obrigação de adquirir seus direitos econômicos.

continua após a publicidade

Marlon foi emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio, em abril (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

- Espero que a gente saia melhor dessa daí. Mas é um cara de quem gosto muito, todo mundo sabe, é um parceiro, mas, como falei: está em outra equipe e, agora, é meu adversário – completou William sobre o possível encontro com o ex-companheiro.

➡️Veja o retrospecto de Cruzeiro x Grêmio no Brasileiro

William garante que o mais importante são os três pontos para o Cruzeiro

William também minimizou o duelo particular com o Grêmio:

- Já joguei muito contra o Grêmio, mas são três pontos… a gente precisa vencer, os três pontos do Grêmio são os mesmos dos outros clubes. Para mim, que sou do Sul, obviamente tem um pouquinho de rivalidade, e vou tentar fazer o melhor para o Cruzeiro. São os três pontos que importam – afirmou o lateral.

continua após a publicidade

Para o jogo de domingo, o técnico Leonardo Jardim somente não terá o meia Eduardo, expulso no empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador. O volante Christian, que cumpriu suspensão diante do clube baiano, volta ao time. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 24 pontos e pior saldo de gols que o líder Flamengo.