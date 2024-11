Web detona Cássio após gols do Racing na final da Sul-Americana: ‘Frango’

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, foi alvo de críticas na web após sofrer dois gols do Racing no primeiro tempo da final da Copa Sul-Americana. A equipe argentina terminou a etapa com vantagem de 2 a 0, na decisão que acontece no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores brasileiros pedem a contratação de Martinera: ‘Joga muito!’

➡️ Ronaldo Fenômeno aponta favorito para títulos da Sul-Americana e Libertadores

Alguns internautas apontaram falha do goleiro nos dois lances que originaram os gols do Racing. O primeiro tento surgiu dos pés de Martirena, que ao tentar cruzar a bola na área, acabou acertando o fundo do gol aos 15 minutos da primeira etapa.

Cinco minutos depois, a equipe argentina ampliou o placar com o atacante Adrián Emmanuel Martínez. Neste lance, os internautas apontaram que Cássio recolheu a mão na hora de tentar afastar o cruzamento rasteiro, que chegou aos pés do camisa 9 do Racing. Veja os lances e a repercussão abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas