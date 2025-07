Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão da Amazon Prime Video (streaming). ➡️Clique aqui para assistir no Prime Video

O Cruzeiro entra para o jogo deste domingo (13) de olho na liderança do Brasileirão. A equipe ocupa a 2ª colocação e tem os mesmos 24 pontos que o líder Flamengo, porém a equipe mineira conta com um jogo a mais. Apesar do favoritismo, o Cabuloso não derrota o Grêmio no Mineirão desde 2017. Nesse meio tempo, foram apenas três jogos, com um empate e duas derrotas para o Cruzeiro. O treinador Leonardo Jardim terá a volta de Christian, porém também terá o desfalque de Eduardo, suspenso.

O Grêmio, por sua vez, disputa hoje na metade da tabela. O Tricolor Gaúcho se encontra na 11ª colocação, com 16 pontos conquistados. Apesar do início inconstante, a equipe vem de um momento bom e não perde há cinco jogos. Nesse período, foram três vitórias e dois empates contando Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sulamericana. O técnico Mano Menezes não contará com Dodi, suspenso, e Cuéllar, lesionado. Além disso, Marlon não poderá entrar em campo pois ainda pertence ao Cruzeiro, adversário da partida.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X GRÊMIO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Marquinhos; Kaio Jorge. (Técnico: Leonardo Jardim)



GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana, Alysson Edward, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite. (Técnico: Mano Menezes)