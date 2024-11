Lucas Silva analisa derrota do Cruzeiro: ‘Faltou mais contundência’

O Racing venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, pela final da Sul-Americana 2024. Após o apito final, Lucas Silva deu entrevista para a imprensa, na beira do gramado e analisou o desempenho do time mineiro na partida.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro perde para o Racing e é vice da Sul-Americana

Aspas de Lucas Silva

- Conseguimos acordar no final do primeiro tempo. Depois no segundo tempo já viemos com mais energia, conseguimos fazer o gol, entrar na partida, controlar um pouco o jogo, mas faltou um pouco mais de contundência para fazer o segundo. Agora passou, já aconteceu, agora é cabeça erguida, porque temos muita coisa pela frente -, disse.

- Faltou um pouco mais de finalização, mais chances claras. Mas tentamos ao máximo, agradecer a torcida que veio em peso e bola para frente, cabeça erguida -, finalizou, Lucas Silva.

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

Após o vice da Sul-Americana, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (27), a Raposa enfrenta o Grêmio, às 21h, em partida válida pela 35ª rodada da competição.

Racing venceu o Cruzeiro por 3 a 1, na final da Sul-Americana 2024 (Foto: Jose Bogado/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte