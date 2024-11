Saiba quanto o Cruzeiro deixa de receber por vice da Copa Sul-Americana

O Cruzeiro foi derrotado por 3 a 1 pelo Racing-ARG neste sábado (23), na final da Copa Sul-Americana. A diferença entre o vice-campeonato e o título continental não fica apenas na parte esportiva, mas também na financeira. O Lance! Biz te mostra agora quanto os dois finalistas receberão da Conmebol pelo resultado da decisão.

continua após a publicidade

➡️ Racing x Cruzeiro: veja as diferenças econômicas entre os finalistas da Copa Sul-Americana

Campeão, o clube argentino vai embolsar seis milhões de dólares (R$ 34,8 milhões na cotação atual) pela conquista. Por sua vez, a Raposa não ficará de mãos vazias pelo vice-campeonato. O derrotado na final receberá dois milhões de dólares (cerca de R$ 11,6 milhões), quatro milhões de dólares a menos que o vencedor.

Conforme o anúncio feito pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, ainda no começo do ano, esta edição da Copa Sul-Americana distribuirá ao todo 80,1 milhões de dólares (cerca de R$ 464,5 milhões).

continua após a publicidade

Antes da decisão, o Cruzeiro já havia acumulado cerca de 3,34 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões na cotação atual) com as premiações conquistadas durante o torneio. Assim, com o segundo lugar, a Raposa chega a um total de 5,34 milhões de dólares, ou seja, R$ 31 milhões.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Premiação aos jogadores

Em entrevista à Rádio Itatiaia antes da final, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, revelou que havia prometido ao elenco 60% da premiação em caso de título da Sul-Americana. Além disso, afirmou que o dinheiro não faria falta nas contas do clube.

continua após a publicidade

- Nós vamos destinar 60% do prêmio para os jogadores. Em dólar. Já falei isso com eles, então eles estão cientes disso. O importante para o Cruzeiro é ser campeão. O prêmio da Sul-Americana não vai mudar muito a nossa vida do Cruzeiro, o dia a dia - disse Pedrinho, como é conhecido.