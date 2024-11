O Racing começou avassalador para cima do Cruzeiro na final da Sul-Americana, em Assunção, no Paraguaí. Com o atropelo que o time de Diniz sofreu no primeiro tempo, o treinador virou alvo de críticas na internet e alguns internautas inclusive defendem que ele é "um dos piores trenadores do futebol brasileiro".

O Diniz é do tipo que morre com sua ideologia de jogo mas não se adapta ao que tem.



Não tinha como no final da temporada implementar o estilo de jogo nesse time do Cruzeiro. Era se adaptar ao que tinha. Tá desperdiçando o restante de temporada do clube. pic.twitter.com/HbcfUCZqRp — Sincerão (@oficialsincerao) November 23, 2024

fernando diniz é um dos piores técnicos do futebol brasileiro, mas ninguém aceita a realidade pic.twitter.com/T5PuWwx0g1 — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 23, 2024

Cara, tá fácil demais, que amasso do Racing, FAZ ALGUMA COISA DINIZ, COLOCA O ANDRÉ NA ZAGA — Magno Navarro (@onavarromagno) November 23, 2024

Fernando Diniz é um dos piores treinadores brasileiro, mas vcs não estão preparados pra essa conversa. pic.twitter.com/z1ubSpjNaR — Estevão Brasil (@EstevaoBrasiI) November 23, 2024

Calma Diniz, tá de azul claro, mas não é o Manchester City não KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/OBpe2IHqeN — Libertadores da Depressão (@LIBERTADADEPRE1) November 23, 2024

O Fluminense não deve uma Libertadores ao Fernando Diniz.



Diniz é quem deve uma suposta carreira ao Fluminense. — Henry Welfare (@welfare_flu) November 23, 2024

Racing 2 x 0 Cruzeiro - 1º tempo

O primeiro tempo teve, além do gol impedido, outros dois gols do Racing. O primeiro foi marcado por Gastón Martirena, aos 15 minutos, e quatro minutos depois saiu o segundo pelos pés de Adrián Martínez.

Esperança depositada na Sul-Americana

Após sair do Fluminense e ter uma curta passagem pela Seleção Brasileira, Fernando Diniz tem a oportunidade de erguer o terceiro título continental seguido em sua carreira, e o primeiro da competição para a prateleira do Cruzeiro.

A primeira vitória de Diniz no comando do Cruzeiro foi justamente a que levou a Raposa até essa grande final. O time mineiro venceu o Lanús por 1 a 0 e garantiu a vaga para a final da Copa Sul-Americana.