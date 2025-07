William aponta confiança como fator para recuperar posição no Cruzeiro

O lateral-direito William tem se alternado entre ser titular e reserva na equipe do Cruzeiro nesta temporada. Nos primeiros jogos sob o comando do técnico Leonardo Jardim, ele foi o dono da posição, mas, a partir das alterações feitas pelo treinador na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, Fagner assumiu a titularidade da lateral direita da Raposa.

William, no entanto, recuperou a posição a partir do segundo jogo contra o Vila Nova-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil, a vitória por 3 a 0 no Serra Dourada, em 22 de maio, quando Fagner reclamava de dores musculares. O lateral tem uma justificativa para esse retorno ao time titular do Cruzeiro:

- Para mim, foi mais a confiança. Com certeza, no início da temporada, não estava tão confiante, não estava na minha melhor fase. Ele (o técnico Leonardo Jardim) me deu confiança, conversou comigo, me xingou também, e isso é importante. Estou muito feliz, o professor tem conversado muito comigo, é um cara de quem gosto muito, não só eu, mas todo o grupo. Ele tem uma energia muito legal. A confiança voltou e estou conseguindo desempenhar – afirmou William, em entrevista nesta sexta-feira (11), na Toca da Raposa.

Concorrência com Fagner serve de motivação para William na briga por vaga no time do Cruzeiro

Lateral Fagner tem bom relacionamento com William no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

William também destaca o bom relacionamento e a disputa leal com o lateral Fagner:

- É importante ter jogadores com a capacidade do Fagner. É um cara experiente, que me ajuda bastante. Acho que tanto eu quanto ele temos falado nas entrevistas que a gente não tem nada um contra o outro. Ao contrário. A gente é parceiro, está sempre conversando. Ele tem me ajudado bastante em campo, a gente conversa, tem coisas que eu preciso acertar que ele fala para mim.

Como falei, é um cara que veio para me ajudar muito. Sabendo da qualidade dele, que não posso estar nem um pouquinho abaixo, porque, senão, não vou nem jogar. A gente está se ajudando bastante – disse o lateral do Cruzeiro.

William participou de 28 dos 35 jogos do Cruzeiro na temporada, 23 deles como titular. Fagner disputou 17 partidas, 10 delas como titular.

Os jogadores voltam aos treinos na Toca da Raposa na tarde deste sábado (12) e, em seguida, iniciam a concentração para a partida de domingo (13), contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30, na retomada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o vice-líder com os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas pior saldo de gols (20 a 9).