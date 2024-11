Após um primeiro tempo ruim, na final da Sul-Americana 2024, o Cruzeiro voltou a campo com muita vontade e intensidade. Logo aos 7 minutos, Kaio Jorge diminuiu a diferença, deixando o placar em 2 a 1. No entanto, a jogada de Matheus Henrique no gol do clube mineiro chamou muito atenção dos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Racing x Cruzeiro: assista ao vivo aos melhores lances da final em tempo real

Após o gol do Cruzeiro, a torcida cruzeirense foi a loucura com a linda jogada de Matheus Henrique, no gol de Kaio Jorge. Veja os comentários no X:

Tweets

Matheus Henrique comemorando o gol do Cruzeiro com Kaio Jorge (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte