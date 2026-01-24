Atlético-MG x Cruzeiro: as opções de Tite para o clássico

O Cruzeiro irá fechar na tarde deste sábado (24) a preparação para o clássico contra o Atlético-MG. Para o duelo, o técnico Tite teve 24 horas a menos que o rival para preparar seu time, algo destacado por ele na entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Democrata-GV.

– Nós teremos 24 horas a menos, seria irresponsável se colocasse toda a equipe. Um acúmulo de jogos, efeito cumulativo. Não é quinta para domingo, é uma sequência mais longa. Temos que usar o grupo todo – comentou o treinador.

Para o duelo deste domingo, o Cruzeiro tem uma grande dúvida. O goleiro Cássio teve um trauma na mão esquerda e é incógnita para o jogo. Caso o camisa 1 não esteja à disposição, Otávio será titular.

Outra questão é Gerson. O camisa 97 fez sua estreia na quinta-feira (22) e atuou por 70 minutos. Ele será relacionado para o clássico, mas a tendência é que fique no banco de reservas.

No ataque, nomes como Matheus Pereira e Kaio Jorge estão garantidos no 11 inicial. Entretanto, Wanderson e Arroyo disputam um lugar na ponta esquerda.

Atlético-MG x Cruzeiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cruzeiro às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Diante do Cruzeiro, a tendência é que o treinador argentino leve a campo força máxima.

O Cruzeiro chega para o clássico tendo conquistado duas vitórias na temporada, mas vindo de um resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gérson, que fez sua estreia pelo clube. Para o clássico, Tite deve ir a campo com força máxima.