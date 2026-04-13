Artur Jorge revela conversa com Walace no CT do Cruzeiro: 'Olhos nos olhos'
O treinador demonstrou irritação ao ser questionado sobre o tema
O técnico Artur Jorge conquistou no último domingo (12) sua terceira vitória no comando do Cruzeiro. Entretanto, a polêmica envolvendo Walace segue sendo assunto no clube. O jogador foi afastado na última semana por um ato de indisciplina.
Na coletiva de imprensa após a vitória de virada contra o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o comandante disse que teve uma conversa franca com o volante.
– Curioso que até agora não teve uma pergunta para valorizar a vitória do Cruzeiro. Buscamos notas, títulos, que me parece desnecessário. Falamos mais do extra jogo. Conversei com ele no CT, passo muitas horas no CT, cruzei com ele – revelou o técnico.
– Ele afirmou que o fato tinha acontecido, o que é público. A mim, nada mais diz respeito. Só tenho que esperar o que a diretoria decidir. Falamos de uma forma correta, olhos nos olhos. A partir daqui nenhum de nós tem nada para fazer, está entregue à direção, que irá tomar uma decisão sobre este caso – disse Artur Jorge.
O Cruzeiro venceu sua segunda partida seguida dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (12). A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão.
Com o resultado, a Raposa saltou para a 17ª posição, com 10 pontos somados. Enquanto isso, o Massa Bruta caiu para a nona colocação, com 14 pontos.
Agora, o Cruzeiro foca suas atenções na Libertadores. O Cabuloso enfrenta a Universidad Católica na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Enquanto isso, o Bragantino recebe o Blooming na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília).
⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto
