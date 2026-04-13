ANÁLISE: Cruzeiro amadurece com Artur Jorge e mostra que poder de reação será o trunfo para virar a chave
O Cruzeiro venceu a segunda partida seguida dentro de casa
- Matéria
- Mais Notícias
Mais do que os três pontos somados, o Cruzeiro mostrou no 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino um poder de reação que deverá ser fundamental para a equipe sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Fagner exalta amadurecimento e vê Cruzeiro ‘cascudo’ após virada sobre o Bragantino
Cruzeiro
Artur Jorge celebra vitória do Cruzeiro contra o Bragantino, mas faz alerta
Parceiro - r7
Melhores Momentos: Cruzeiro vence Bragantino de virada no Mineirão
Cruzeiro
Diferente de outras partidas nas quais a Raposa saiu na frente e se desesperou ao primeiro sinal ruim, contra o Massa Bruta, o time conseguiu manter a cabeça no lugar mesmo com a desvantagem e virar a peleja no Mineirão.
Escalação repetida
O técnico Artur Jorge manteve as alterações que fez na equipe para o duelo contra o Barcelona-EQU. Fagner e Jonathan Jesus foram titulares e muito importantes para a vitória contra o Bragantino. O lateral inclusive foi o principal 'arco' do grupo lançando ótimas bolas para Neyser, que desperdiçou muitas chances.
Das últimas quatro derrotas dos paulistas, em três seus adversários apostaram em jogadas pelos cantos, estratégia usada pelo Cruzeiro, tanto que os dois gols tiveram origens em lançamentos dos laterais.
O primeiro deles, com Fagner lançando Neyser, que finalizou à esquerda de Tiago Volpi. No segundo, Kaiki lançou Neyser, que chutou para defesa de Volpi. No rebote, Arroyo passou para Christian balançar as redes mais uma vez.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Falhas da defesa
Diferente do que aconteceu nas últimas duas vitórias do Cruzeiro, a equipe não teve uma defesa tão limpa. O time desarmou menos que seu adversário mesmo com menos posse de bola e venceu menos duelos.
Mas a principal falha foi de Matheus Cunha. O goleiro sofreu um gol defensável no primeiro tempo. As vaias da torcida poderiam ter abalado o defensor, mas, assim como o Cabuloso, o arqueiro mostrou resiliência e foi seguro no restante da partida, apesar de ter sido pouco testado.
Na pressão na saída de bola do Bragantino, o Cruzeiro criou boas oportunidades. A mais clara delas, depois de um desarme de Gerson que acabou em finalização errada por Neyser.
➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias