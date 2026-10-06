Artur Jorge destaca importância de pausa e manda recado à torcida do Cruzeiro
O técnico destacou a importância de voltar da pausa vencendo
Depois de mais de duas semanas desde sua última partida, o Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira (7) para enfrentar o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na véspera do duelo, Artur Jorge ressaltou a importância da pausa para a preparação mental e física dos jogadores.
– Em relação à parada, aproveitamos muito para trabalhar nossos princípios, preparar para essa reta final de grande exigência e enfrentar dez jogos muito competitivos. Corremos atrás de um objetivo, a melhor forma de nos prepararmos para iniciar essa última campanha no campeonato do jeito que terminamos: com vitória. Sabemos que o São Paulo é um adversário difícil, mas teremos entrega e compromisso em campo – disse o técnico à TV Cruzeiro.
Além disso, o técnico do Cruzeiro também convocou os torcedores para o Mineirão no duelo desta quarta-feira à noite.
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– Mais uma vez trago um apelo: uma torcida que tem nos apoiado, enchido o estádio. Que amanhã seja assim novamente, para que equipe e torcida façam seu trabalho e ganhemos o jogo – disse.
– É importante a recuperação dos jogadores física e emocionalmente. Podemos focar no campeonato, que é a única competição que temos. Queremos dar nosso melhor, corresponder às expectativas e garantir a classificação direta para a Libertadores – comentou Artur Jorge antes do jogo do Cruzeiro.
Cruzeiro x São Paulo
O Cruzeiro enfrenta o São Paulo na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente da Raposa, o Tricolor jogou na semana passada, mesmo durante a Data Fifa.
A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, em casa, na última sexta-feira. Para o duelo desta quarta, os paulistas seguem com desfalques importantes: o goleiro Rafael e o atacante Luciano.
Enquanto isso, o Cruzeiro teve uma semana cheia de treinamentos antes da partida contra o São Paulo, mas também terá uma baixa. Com incômodo muscular, Fabrício Bruno não deve ser titular. Com isso, João Marcelo pode manter seu espaço no time inicial.
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