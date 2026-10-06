Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge destaca importância de pausa e manda recado à torcida do Cruzeiro

O técnico destacou a importância de voltar da pausa vencendo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/10/2026 20:12
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de mais de duas semanas desde sua última partida, o Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira (7) para enfrentar o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na véspera do duelo, Artur Jorge ressaltou a importância da pausa para a preparação mental e física dos jogadores.

– Em relação à parada, aproveitamos muito para trabalhar nossos princípios, preparar para essa reta final de grande exigência e enfrentar dez jogos muito competitivos. Corremos atrás de um objetivo, a melhor forma de nos prepararmos para iniciar essa última campanha no campeonato do jeito que terminamos: com vitória. Sabemos que o São Paulo é um adversário difícil, mas teremos entrega e compromisso em campo – disse o técnico à TV Cruzeiro.

continua após a publicidade

Além disso, o técnico do Cruzeiro também convocou os torcedores para o Mineirão no duelo desta quarta-feira à noite.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro

– Mais uma vez trago um apelo: uma torcida que tem nos apoiado, enchido o estádio. Que amanhã seja assim novamente, para que equipe e torcida façam seu trabalho e ganhemos o jogo – disse.

– É importante a recuperação dos jogadores física e emocionalmente. Podemos focar no campeonato, que é a única competição que temos. Queremos dar nosso melhor, corresponder às expectativas e garantir a classificação direta para a Libertadores – comentou Artur Jorge antes do jogo do Cruzeiro.

continua após a publicidade
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente da Raposa, o Tricolor jogou na semana passada, mesmo durante a Data Fifa.

A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, em casa, na última sexta-feira. Para o duelo desta quarta, os paulistas seguem com desfalques importantes: o goleiro Rafael e o atacante Luciano.

continua após a publicidade

Enquanto isso, o Cruzeiro teve uma semana cheia de treinamentos antes da partida contra o São Paulo, mas também terá uma baixa. Com incômodo muscular, Fabrício Bruno não deve ser titular. Com isso, João Marcelo pode manter seu espaço no time inicial.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Cruzeiro x São Paulo

Futebol Nacional

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 3 horas
Otávio em treinamento na Toca II

Cruzeiro

Jogam contra o São Paulo? Situação dos jogadores do Cruzeiro que defenderam seleções

Há 4 horas
Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro

Cruzeiro

Os desafios que Paulinho terá em seu cargo no Cruzeiro

Há 6 horas
Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)

Futebol Internacional

Com três brasileiros, jornal inglês elege as maiores promessas do futebol

Há 6 horas
Arte do anúncio de Paulinho como novo membro do departamento de futebol do Cruzeiro

Parceiro - r7

Gigante da Série A anuncia Paulinho, ex-Corinthians, para a diretoria

Há 1 dia
Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Fora de Campo

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Há 1 dia
Mais LANCE!
Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

João Marcelo pelo Cruzeiro

João Marcelo vive melhor fase pelo Cruzeiro; veja números

João Marcelo na Toca II

Cruzeiro: João Marcelo destaca importância mental de pausa

Cássio em briga no clássico

Cássio relembra briga em Cruzeiro x Atlético: 'Não me orgulho'

Elenco do Cruzeiro treinando na Toca II

Jogador do Cruzeiro revela foco de preparação na Data Fifa

Lucas Romero e Matheus Pereira comemorando gol

Romero, Matheus Pereira ou Gerson: qual jogador é o maior líder do Cruzeiro? Dê sua opinião!

João Marcelo na Toca da Raposa

João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no Cruzeiro

Paulinho executivo do Mirassol

Paulinho anuncia saída do Mirassol e fica próximo do Cruzeiro

Cássio e Otávio

Cássio rasga elogios a Otávio, goleiro do Cruzeiro: 'Promissor'

Cássio em treinamento na Toca II

Cássio relata depressão em saída do Corinthians antes de chegar ao Cruzeiro

Cássio na conquista do Mineiro

Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro: "Marcou muito"

Ronaldo, ex-dono da SAF do Cruzeiro

Ronaldo teria pedido empréstimo a Vorcaro para o Cruzeiro, diz revista

Neyser tenta finalização de fora da área

Cruzeiro: Artur Jorge elogia Neyser, mas lamenta situação