Artur Jorge destaca 'eficácia' do Cruzeiro contra o Corinthians A Raposa bateu o Corinthians mesmo atuando com time misto

O Cruzeiro venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite deste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e seguiu na quinta posição. Após a partida, o técnico Artur Jorge avaliou o triunfo celeste às vésperas do duelo contra o Flamengo pela Libertadores.

– Não podemos resumir essa noite aos três pontos, ao resultado, apesar de ser o mais importante. Para mim, fico satisfeito por ter sido uma vitória construída no compromisso da equipe, de jogadores que de fato trabalharam como uma equipe, mesmo os que estão aqui há menos tempo. Deram uma grande resposta, podemos olhar para uma vitória para o Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro, foi uma equipe competente em um jogo difícil. Um ótimo jogo, duas equipes intensas. Fomos eficazes, competentes. Essa competitividade que quero, para mostrar que temos soluções. Lutaram até o fim e mereceram vencer – avaliou o técnico.

continua após a publicidade

– Eu gosto de destacar a consistência. É importante termos a mesma abordagem, identidade, nossos valores. Em casa ou fora. Conseguimos reduzir o que temos pela frente considerando o adversário. Uma equipe muito jovem, tivemos dois garotos jovens. Me da gosto de ver a evolução e o trabalho para merecer ser uma opção válida na equipe que tem feito um percurso interessante – comentou Artur Jorge após vitória do Cruzeiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Artur Jorge em Corinthians x Cruzeiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Corinthians x Cruzeiro

As equipes fizeram um jogo muito equilibrado na Neo Química Arena, mas a Raposa soube aproveitar melhor suas oportunidades. No primeiro tempo, o Timão teve mais a bola, criou boas oportunidades, mas não as concluiu bem.

continua após a publicidade

Do outro lado, quando chegou ao ataque, o time mineiro foi certeiro. Lucas Romero roubou bola no meio de campo e ligou Felipe Morais na esquerda. O jovem cruzou para João Costa que finalizou bem, Hugo Souza fez boa defesa, mas Bruno Rodrigues aproveitou o rebote.

Na segunda etapa, Otávio saiu mal do gol e acabou socando a bola para o alto. Gustavo Henrique fez o papel de atacante e marcou um golaço para empatar o duelo.

continua após a publicidade

Foto: Marco Galvão/Cruzeiro

Instantes depois, Artur Jorge, que poupou alguns atletas, colocou em campo Gerson e Matheus Pereira, que deram mais criatividade ao time. Mas o gol saiu dos pés de outros atletas que também saíram do banco de reservas. Lucho Rodríguez fez cruzamento e Wanderson marcou o segundo gol da Raposa.

Com o resultado, o Cruzeiro se mantém na quinta colocação, agora com 36 pontos. Enquanto isso, o Corinthians fica na nona posição, com 32 pontos somados.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.