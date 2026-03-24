Artur Jorge conhece a Toca da Raposa II e tem contato com jogadores do Cruzeiro

Novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge conheceu nesta terça-feira (24) as instalações da Toca da Raposa II e já teve contato com alguns jogadores. Ao lado do português, os membros de sua comissão técnica também conheceram o novo ambiente de trabalho.

continua após a publicidade

Apesar de os jogadores estarem de folga, dois atletas estavam presentes no Centro de Treinamento tratando de lesões e já tiveram o primeiro contato com o Mister. Cássio, que se recupera de uma lesão multiligamentar, e Kaio Jorge, em reta final de tratamento de um trauma no pé direito e de um incômodo no púbis, encontraram o novo treinador.

Chegada de Artur Jorge, novo técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além de ter conhecido alguns de seus atletas, Artur Jorge também teve a oportunidade de conversar com profissionais do Cruzeiro, como preparadores físicos, scouts e equipe médica.

continua após a publicidade

Artur Jorge poderá liderar seu primeiro treinamento nesta quarta-feira (25), quando os jogadores irão se reapresentar depois dos dois dia de folga. Além disso, o comandante também será apresentado oficialmente à imprensa.

Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

continua após a publicidade

Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas no sábado e o anúncio feito no domingo.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável