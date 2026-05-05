Universidad Católica emite comunicado com alerta antes de jogo contra o Cruzeiro

Na véspera do duelo contra o Cruzeiro, a Universidad Católica emitiu um comunicado alertando os torcedores antes do jogo. Em suas redes sociais, os Cruzados fizeram dois posts nesta terça-feira (5) manifestando tolerância zero contra comportamentos discriminatórios.

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Os chilenos buscam se blindar contra sanções da Conmebol e também promover um ambiente seguro na Claro Arena. No jogo de ida, nenhum caso de racismo ou discriminação foi registrado no Mineirão, diferente do que aconteceu na partida contra o Boca Juniors.

– Na véspera do duelo desta quarta-feira contra o cruzeiro na Claro Arena, nós da Universidad Católica queremos dirigir uma mensagem para toda nossa torcida: respeito é titular. Em nosso estádio e no futebol não há espaço para atitudes racistas, classistas nem xenofóbicas. Promovamos um ambiente onde o respeito seja o verdadeiro protagonista, dentro e fora de campo. A Conmebol estabelece sanções estritas frente a qualquer manifestação de discriminação. Protejamos nossa casa, demonstremos mais uma vez o que significa ser Cruzado e façamos deste desafio internacional da Libertadores, uma instância que nos encha de orgulho – escreveu o clube.

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Posteriormente, o clube reiterou a mensagem em nova publicação com a mensagem "Respeito é titular".

– A toda nossa torcida: seu apoio é vital, mas o respeito é inegociável, o Respeito é titular. Qualquer conduta racista, classista ou xenofóbica vai contra os valores da Universidad Católica e não tem lugar na nossa casa – comunicaram os Cruzados.

Universidad Católica x Cruzeiro

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 4ª rodada da Libertadores.

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Os donos da casa chegam com moral para enfrentar a Raposa depois de vencerem no Mineirão por 2 a 1. Desde aquela partida, os Cruzados perderam seus dois jogos no Campeonato Chileno, mas venceram o Barcelona-EQU fora de casa.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto isso, o Cruzeiro se recuperou da derrota para os chilenos ao bater o Boca Juniors por 1 a 0. Entretanto, logo depois de vencer os argentinos, o Cabuloso perdeu o clássico para o Atlético-MG no fim de semana por 3 a 1.

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