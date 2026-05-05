Universidad Católica x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 4ª rodada da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Ficha do jogo UC CRU 4ª rodada Libertadores Data e Hora Quarta-feira 2, de maio, às 23h (de Brasília) Local Claro Arena, Santiago (CHI) Árbitro Andrés Rojas (COL) Assistentes Richard Ortiz (COL) e Cristian Aguirre (COL) Var David Rodriguez (COL) Onde assistir

Os donos da casa chegam com moral para enfrentar a Raposa depois de vencerem no Mineirão por 2 a 1. Desde aquela partida, os Cruzados perderam seus dois jogos no Campeonato Chileno, mas venceram o Barcelona-EQU fora de casa.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o Cruzeiro se recuperou da derrota para os chilenos ao bater o Boca Juniors por 1 a 0. Entretanto, logo depois de vencer os argentinos, o Cabuloso perdeu o clássico para o Atlético-MG no fim de semana por 3 a 1.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que as equipes entram em campo empatadas com seis pontos. Sendo assim, quem vencer o duelo na Claro Arena jogará as últimas duas rodadas dependendo apenas de si para garantir vaga nas oitavas de final da competição.

Confira as informações do jogo entre Universidad Católica x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA X CRUZEIRO

LIBERTADORES- 4ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 6 de maio, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Claro Arena, Santiago (CHI)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Cristian Aguirre (COL)

📺 VAR: David Rodriguez (COL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Daniel Garnero)

Bernedo; Arancibia, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Montes, Zuqui, Cuevas, Giani; Zampedri

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

🔥 Aposte nos jogos do Cruzeiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.