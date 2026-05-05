Universidad Católica x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
As equipes estão empatadas com seis pontos no Grupo D
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Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 4ª rodada da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).
Ficha do jogo
Os donos da casa chegam com moral para enfrentar a Raposa depois de vencerem no Mineirão por 2 a 1. Desde aquela partida, os Cruzados perderam seus dois jogos no Campeonato Chileno, mas venceram o Barcelona-EQU fora de casa.
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Enquanto isso, o Cruzeiro se recuperou da derrota para os chilenos ao bater o Boca Juniors por 1 a 0. Entretanto, logo depois de vencer os argentinos, o Cabuloso perdeu o clássico para o Atlético-MG no fim de semana por 3 a 1.
Vale ressaltar que as equipes entram em campo empatadas com seis pontos. Sendo assim, quem vencer o duelo na Claro Arena jogará as últimas duas rodadas dependendo apenas de si para garantir vaga nas oitavas de final da competição.
Confira as informações do jogo entre Universidad Católica x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA X CRUZEIRO
LIBERTADORES- 4ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 6 de maio, às 23h (de Brasília)
📍 Local: Claro Arena, Santiago (CHI)
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Cristian Aguirre (COL)
📺 VAR: David Rodriguez (COL)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Daniel Garnero)
Bernedo; Arancibia, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Montes, Zuqui, Cuevas, Giani; Zampedri
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo
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