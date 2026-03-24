Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás na Copa do Brasil

Na última segunda-feira (23) foi realizado o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil e ficou definido que o Cruzeiro irá enfrentar o Goiás. Na história da competição, as equipes já se enfrentaram em quatro oportunidades.

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Apesar de ter vencido mais partidas, o duelo é equilibrado no quesito classificação, com uma para cada lado.

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Na primeira ocasião, em 1990, o elenco que contava com Paulo Isidoro e Adílson Batista ficou pelo caminho na primeira fase. No Mineirão, o Cabuloso empatou em 0 a 0, mas na volta, foi goleado por 4 a 0, com hat-trick de Agnaldo.

Posteriormente, em 2003, o Cruzeiro venceu as duas partidas. Na ida, bateu o Esmeraldino por 3 a 2, com gols de Aristizábal e David (2x). No Mineirão, venceu por 2 a 1, com gols de Mota e Augusto Recife.

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Cruzeiro x Goiás

O primeiro duelo entre Cruzeiro e Goiás, pela Copa do Brasil, está previsto para o dia 22 ou 23 de abril e deverá ser realizado no Estádio Hailé Pinheiro. Já o confronto de volta será em 13 ou 14 de maio, no Mineirão. As datas serão detalhadas em breve pela CBF.

A última vez que os clubes se enfrentaram foi em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0.

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Cruzeiro x Goiás (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás

1 . 55 partidas 2 . 29 vitórias 3 . 11 empates 4 . 15 derrotas 5 . 72 gols marcados 6 . 54 gols sofridos

Veja os confrontos da Copa do Brasil

1 . Atlético-MG x Ceará 2 . Cruzeiro x Goiás 3 . Athletico-PR x Atlético-GO 4 . Flamengo x Vitória 5 . Grêmio x Confiança-SE 6 . Vasco x Paysandu 7 . Fortaleza x CRB-AL 8 . Bahia x Remo 9 . Botafogo x Chapecoense 10 . Red Bull Bragantino x Mirassol 11 . Corinthians x Barra-SC 12 . Fluminense x Operário-PR 13 . Palmeiras x Jacuipense-BA 14 . Internacional x Athletic-MG 15 . Santos x Coritiba 16 . São Paulo x Juventude

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