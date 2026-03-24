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Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás na Copa do Brasil

As equipes se enfrentarão pela 5ª fase da Copa do Braisl

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/03/2026
11:27
Cruzeiro x Goiás (Foto: Staff Images/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro x Goiás (Foto: Staff Images/Cruzeiro)
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Na última segunda-feira (23) foi realizado o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil e ficou definido que o Cruzeiro irá enfrentar o Goiás. Na história da competição, as equipes já se enfrentaram em quatro oportunidades.

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Apesar de ter vencido mais partidas, o duelo é equilibrado no quesito classificação, com uma para cada lado.

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Na primeira ocasião, em 1990, o elenco que contava com Paulo Isidoro e Adílson Batista ficou pelo caminho na primeira fase. No Mineirão, o Cabuloso empatou em 0 a 0, mas na volta, foi goleado por 4 a 0, com hat-trick de Agnaldo.

Posteriormente, em 2003, o Cruzeiro venceu as duas partidas. Na ida, bateu o Esmeraldino por 3 a 2, com gols de Aristizábal e David (2x). No Mineirão, venceu por 2 a 1, com gols de Mota e Augusto Recife.

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Cruzeiro x Goiás

O primeiro duelo entre Cruzeiro e Goiás, pela Copa do Brasil, está previsto para o dia 22 ou 23 de abril e deverá ser realizado no Estádio Hailé Pinheiro. Já o confronto de volta será em 13 ou 14 de maio, no Mineirão. As datas serão detalhadas em breve pela CBF.

A última vez que os clubes se enfrentaram foi em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0.

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Cruzeiro x Goiás (Foto: Staff Images/Cruzeiro)
Cruzeiro x Goiás (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás

    1.
  1. 55 partidas
    2. 2.
  2. 29 vitórias
    3. 3.
  3. 11 empates
    4. 4.
  4. 15 derrotas
    5. 5.
  5. 72 gols marcados
    6. 6.
  6. 54 gols sofridos

Veja os confrontos da Copa do Brasil

    1.
  1. Atlético-MG x Ceará
    2. 2.
  2. Cruzeiro x Goiás
    3. 3.
  3. Athletico-PR x Atlético-GO
    4. 4.
  4. Flamengo x Vitória
    5. 5.
  5. Grêmio x Confiança-SE
    6. 6.
  6. Vasco x Paysandu
    7. 7.
  7. Fortaleza x CRB-AL
    8. 8.
  8. Bahia x Remo
    9. 9.
  9. Botafogo x Chapecoense
    10. 10.
  10. Red Bull Bragantino x Mirassol
    11. 11.
  11. Corinthians x Barra-SC
    12. 12.
  12. Fluminense x Operário-PR
    13. 13.
  13. Palmeiras x Jacuipense-BA
    14. 14.
  14. Internacional x Athletic-MG
    15. 15.
  15. Santos x Coritiba
    16. 16.
  16. São Paulo x Juventude

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