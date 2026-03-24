Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás na Copa do Brasil
As equipes se enfrentarão pela 5ª fase da Copa do Braisl
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Na última segunda-feira (23) foi realizado o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil e ficou definido que o Cruzeiro irá enfrentar o Goiás. Na história da competição, as equipes já se enfrentaram em quatro oportunidades.
Apesar de ter vencido mais partidas, o duelo é equilibrado no quesito classificação, com uma para cada lado.
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Na primeira ocasião, em 1990, o elenco que contava com Paulo Isidoro e Adílson Batista ficou pelo caminho na primeira fase. No Mineirão, o Cabuloso empatou em 0 a 0, mas na volta, foi goleado por 4 a 0, com hat-trick de Agnaldo.
Posteriormente, em 2003, o Cruzeiro venceu as duas partidas. Na ida, bateu o Esmeraldino por 3 a 2, com gols de Aristizábal e David (2x). No Mineirão, venceu por 2 a 1, com gols de Mota e Augusto Recife.
Cruzeiro x Goiás
O primeiro duelo entre Cruzeiro e Goiás, pela Copa do Brasil, está previsto para o dia 22 ou 23 de abril e deverá ser realizado no Estádio Hailé Pinheiro. Já o confronto de volta será em 13 ou 14 de maio, no Mineirão. As datas serão detalhadas em breve pela CBF.
A última vez que os clubes se enfrentaram foi em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0.
Retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás
- 55 partidas
- 29 vitórias
- 11 empates
- 15 derrotas
- 72 gols marcados
- 54 gols sofridos
Veja os confrontos da Copa do Brasil
- Atlético-MG x Ceará
- Cruzeiro x Goiás
- Athletico-PR x Atlético-GO
- Flamengo x Vitória
- Grêmio x Confiança-SE
- Vasco x Paysandu
- Fortaleza x CRB-AL
- Bahia x Remo
- Botafogo x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Corinthians x Barra-SC
- Fluminense x Operário-PR
- Palmeiras x Jacuipense-BA
- Internacional x Athletic-MG
- Santos x Coritiba
- São Paulo x Juventude
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