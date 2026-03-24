Matheus Pereira projeta chegada de Artur Jorge ao Cruzeiro

Anunciado e já em Belo Horizonte, Artur Jorge irá conhecer as estruturas da Toca da Raposa II nesta terça-feira (24). Após a partida do Cruzeiro contra o Santos, no último domingo, o meio-campista Matheus Pereira projetou o trabalho do comandante e ressaltou que o elenco está de braços abertos.

continua após a publicidade

– Expectativa do treinador que chega é sempre para somar. Seguiremos juntos, levaremos o nome do Cruzeiro, todos com o mesmo objetivo. Receberemos ele de braços abertos, ansioso para ele chegar, assimilarmos as ideias e trilharmos o caminho da vitória – comentou.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Além disso, Matheus Pereira falou sobre o momento de crise da Raposa. O camisa 10 ressaltou que a cobrança da torcida é natural.

– Normal a cobrança. Elas são naturais no contexto que estamos. Quando não se ganha. Essa cobrança é muito por aquilo que já fizemos e conseguimos entregar. Existe essa insatisfação da torcida. Temos que trabalhar no dia-a-dia para proporcionar momentos bons para eles. Vencer e pedir desculpas pela situação que estamos – disse o jogador.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Santos

Em jogo de equipes que buscam sair da parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Santos promoveram uma partida pouco criativa no Mineirão e empataram em 0 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Raposa segue sem vencer no Brasileirão e voltou para a lanterna com a vitória do Remo contra o Bahia. A equipe soma apenas quatro pontos em oito jogos. Do outro lado, o Santos fica na 15ª posição, com sete pontos.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Santos no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Vitória, no Mineirão, em 1º de abril. Enquanto isso, o Santos enfrenta o Remo, na Vila Belmiro, no dia 2.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.