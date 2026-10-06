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Artur Jorge admite que Cruzeiro deve fazer vendas na próxima janela

O técnico ressaltou, porém, que atletas também devem ser contratados

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/10/2026 21:38
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Artur Jorge na Neo Química Arena
Artur Jorge na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge enfrentou dificuldades no segundo semestre após as saídas de Kaiki e Christian. Apesar das dificuldades, o treinador sabe que o movimento de chegadas e saídas deverá se repetir na janela de fim de ano.

– Nesta janela, vendemos jogadores, mas mantivemos alguns outros a muito custo para não perder a competitividade da equipe. Sabemos que no final deste mercado nós vamos vender. Há jogadores que estão quentes para poderem ser, nesta altura, vendas importantes para o clube – disse o comandante em entrevista à Globo Minas.

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– Nós temos que ter um processo, e esse caminho não vai ser nunca pensar que em cada janela vamos comprar jogadores de 20 milhões (de euros). Isso não existe. Nós vamos comprar, obviamente. Agora, este equilíbrio é fundamental. O equilíbrio de expectativas, daquilo que é o trabalho e, também, da exigência – afirmou Artur Jorge sobre os movimentos do Cruzeiro.

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Chegadas e saídas do Cruzeiro na janela de meio de ano

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