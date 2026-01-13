AO VIVO: assista à apresentação de Gerson no Cruzeiro
O Coringa foi anunciado pela Raposa no último sábado
Maior contratação da história do futebol brasileiro, o meio-campista Gerson será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta terça-feira (13). O jogador concederá entrevista coletiva às 13h (de Brasília).
A Raposa anunciou a contratação do atleta no último sábado (10), mas no dia anterior, ele foi recepcionado por torcedores no Centro de Treinamento do Cabuloso.
– Agradecer à diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez pela minha vinda. Vou realizar exames e depois converso com mais calma – comentou Gerson.
O anúncio da contratação foi feito de forma curiosa, fazendo referência ao jogo GTA RP. A ideia vem de um torcedor que pediu durante uma partida do RPG online para que o atleta viesse para a a Raposa. O áudio inclusive aparece no vídeo.
A equipe ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. Os russos aceitaram a investida na manhã de quinta (8).
Gerson pelo Zenit
Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.
Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.
