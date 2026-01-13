AO VIVO: assista à apresentação de Gerson no Cruzeiro

Maior contratação da história do futebol brasileiro, o meio-campista Gerson será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta terça-feira (13). O jogador concederá entrevista coletiva às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

A Raposa anunciou a contratação do atleta no último sábado (10), mas no dia anterior, ele foi recepcionado por torcedores no Centro de Treinamento do Cabuloso.

– Agradecer à diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez pela minha vinda. Vou realizar exames e depois converso com mais calma – comentou Gerson.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O anúncio da contratação foi feito de forma curiosa, fazendo referência ao jogo GTA RP. A ideia vem de um torcedor que pediu durante uma partida do RPG online para que o atleta viesse para a a Raposa. O áudio inclusive aparece no vídeo.

A equipe ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. Os russos aceitaram a investida na manhã de quinta (8).

continua após a publicidade

Gerson, novo reforço do Cruzeiro. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gerson pelo Zenit

Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.

Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.