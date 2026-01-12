Chegada de Gerson ao Cruzeiro muda lista de contratações mais caras do Brasil; veja lista
Meio-campista bateu recorde que pertencia a Vitor Roque, do Palmeiras
A contratação de Gerson pelo Cruzeiro se tornou a maior da história do Brasil. O meio-campista assinou com o time mineiro após o clube pagar 27 milhões de euros ao Zenit, da Rússia, valor que corresponde a R$ 169 milhões na cotação mais atualizada. A chegada do atleta muda o ranking de contratações mais caras da história do futebol brasileiro, que teve recordes quebrados em 2025.
O Lance! atualiza o ranking de contratações mais caras do país e usa os valores com a inflação corrigida, o que resgata nomes do fim da década de 1990 e começo dos anos 2000. Na temporada passada, o top três de contratações mais cara do Brasil foi alterado algumas vezes.
Na primeira delas, em fevereiro, Vitor Roque foi anunciado pelo Palmeiras por pouco mais de R$ 162 milhões no valor corrigido. O camisa 9 alviverde ocupa a segunda posição geral no ranking e se mantém na frente de outras duas contratações feitas em 2025. No meio da temporada passada, Flamengo e Botafogo também investiram pesado em reforços e adicionaram mais dois nomes nas primeiras posições.
Samuel Lino chegou do Atlético de Madrid ao Flamengo por R$ 150 milhões, enquanto Danilo se tornou reforço no meio-campo do Botafogo por R$ 143 milhões. Com a contratação de Gerson, o volante passou a ocupar a quarta posição do ranking.
O levantamento com os valores corrigidos pela inflação inclui duas transferências de décadas passadas, exceções dentro de uma lista de contratações que aconteceu de 2019 em diante. Em 1999, Edmundo foi comprado pelo Vasco e deixou a Fiorentina por R$ 128 milhões, o que deixa o atacante na oitava colocação da lista. Na época, a negociação girou em torno de US$ 15 milhões.
Na sexta colocação, o argentino Tévez aparece por conta do valor de transferência pago pelo Corinthians ao Boca Juniors, time que revelou o centroavante. O negócio aconteceu em 2004 e custou, na época, US$ 16 milhões ao cofres do Timão, o que corresponde a R$ 136 milhões atualmente. Nos dois casos, as chegadas de Edmundo e Tévez permanecem como as transferências mais caras da história das equipes.
Veja o ranking das contratações mais caras do futebol brasileiro
1. Gerson
- Zenit-RUS ➡️ Cruzeiro
- Valor: R$ 169 milhões
- Ano: 2026
2. Vitor Roque
- Barcelona-ESP ➡️ Palmeiras
- Valor: R$ 162 milhões
- Ano: 2025
3. Samuel Lino
- Atlético de Madrid-ESP ➡️ Flamengo
- Valor: R$ 150 milhões
- Ano: 2025
4. Danilo
- Nottingham Forest-ING ➡️ Botafogo
- Valor: R$ 143 milhões
- Ano: 2025
5. Pedro
- Fiorentina-ITA ➡️ Flamengo
- Valor: R$ 138 milhões
- Ano: 2020
6. Tévez
- Boca Juniors-ARG ➡️ Corinthians
- Valor: R$ 136 milhões
- Ano: 2004
7. Thiago Almada
- Atlanda United-EUA ➡️ Botafogo
- Valor: R$ 130 milhões
- Ano: 2024
8. Edmundo
- Fiorentina-ITA ➡️ Vasco
- Valor: R$ 128 milhões
- Ano: 1999
9. Gabriel Barbosa
- Inter de Milão-ITA ➡️ Flamengo
- Valor: R$ 126 milhões
- Ano: 2019
10. Paulinho
- Atlético-MG ➡️ Palmeiras
- Valor: R$ 121 milhões
- Ano: 2025
