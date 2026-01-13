Chico da Costa explica camisa 91 no Cruzeiro e fala sobre calendário brasileiro

Novo atacante do Cruzeiro, Chico da Costa escolheu o número 91 para usar, algo incomum no futebol. Em sua apresentação, na última segunda-feira (12), ele explicou a escolha.

– Eu gosto muito da 19, mas no Mirassol e aqui, estavam ocupadas. Eu esperei, foi isso. No Mirassol praticamente todas estavam ocupadas. Ouvi uma sugestão e escolhi espelhar. Fiz o mesmo aqui – comentou Chico da Costa.

O atacante destacou durante sua apresentação o fato de ter sido um pedido de Tite. O atleta chega para dar novas alternativas para o elenco.

– Um treinador como o Tite, tem um significado especial. Nos enfrentamos. Quando apareceu o Cruzeiro, fiquei sabendo que era um pedido da comissão. Quando somos um pedido, sentimos uma confiança de poder trabalhar, que estamos respaldados. Imagina o peso sendo o Tite, com a carreira que tem. Me sinto privilegiado, mas respaldado também. Com vontade de trabalhar – destacou Chico da Costa.

Chico da Costa, atacante do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

Chico da Costa fala sobre calendário brasileiro

Com muitos anos em outras equipes americanas, o atacante ganhou muita experiência na disputa da Libertadores. Ele destacou a importância da competição e criticou o calendário brasileiro.

– A mística né. Todo mundo gosta da Libertadores. É diferente jogar. Sei que o Cruzeiro é um time copeiro. Tem uma expectativa muito grande. Gosto muito de competições assim, acho emocionante, não estou menosprezando, mas tem um gosto especial. Espero poder ajudar. Estou ansioso, sabemos que podemos chegar longe – disse.

– Não é algo exclusivo meu. Respondi sobre Libertadores, mas não é exclusivo. Sempre falei do calendário, é o mais complicado do mundo. Requer um elenco qualificado. Time grande é assim, quem compete para ganhar. Muitos jogos, viagens, o calendário é mais apertado por causa da Copa. Vamos nos adaptando e colocando a responsabilidade nas costas para assumir esse peso. Jogar para ganhar sempre – opinou Chico da Costa.