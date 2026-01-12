Cruzeiro x Uberlândia: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Depois de uma estreia frustrante contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro já foca suas atenções nas próximas partidas. A equipe enfrentará o Tombense, nesta quarta-feira (14), no Parque do Sabiá. Posteriormente, pega o Uberlândia no sábado (17), no Mineirão.

Na tarde desta segunda-feira (12), o clube abriu a venda de ingressos para o duelo. Assim como foi na estreia no Estadual, haverá preços promocionais para todos os sócios-torcedores, que pagarão R$ 30.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp.

Os cruzeirenses que não forem sócios, poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes serão comercializados de R$ 30 (meia) a R$ 60 (inteira) e ficam disponíveis em ingresso.cruzeiro.com.br..

Inicialmente, os setores Azul Superior, Laranja Superior e Roxo Superior não serão abertos. Caso haja abertura de algum deles, o Cruzeiro irá informar.

A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

Ingressos para Cruzeiro x Uberlândia (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Uberlândia

SETOR AMARELO (Inferior e Superior)

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

SETOR LARANJA (Inferior)

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

SETOR AZUL (Inferior) - antigo Vermelho

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

SETOR ROXO (Inferior)

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

Prioridades de vendas

1ª JANELA: Abertura às 14h de segunda-feira (12/01)

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD.

2ª JANELA: Abertura às 15h de segunda-feira (12/01)

Plano: Cabuloso 2.

3ª JANELA: Abertura às 16h de segunda-feira (12/01)

Plano: Cabuloso 1.

4ª JANELA: Abertura às 17h de segunda-feira (12/01)

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.

Venda geral

Abertura às 18h de segunda-feira (12/01) – Até 2 ingressos por CPF.

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site https://www.zuldigital.com.br/estapar-reserva/estadios-e-arenas. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.