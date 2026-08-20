Análise: Cruzeiro mal duelou com o Flamengo e foi eliminado por postura apática A Raposa foi eliminada pelo Flamengo na Libertadores

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O Cruzeiro perdeu a chance do tri da Libertadores em uma partida apagada no Maracanã contra o Flamengo. Em uma noite que pedia um desempenho perfeito, a equipe pouco ameaçou o rival e sofreu com a postura apática dos jogadores no primeiro tempo.

Os mineiros quase não apareceram na primeira etapa e tiveram sorte ao sair com desvantagem mínima. Na etapa final, Artur Jorge promoveu ajustes que fizeram o time encaixar por 15 minutos e empatar, mas após o segundo gol rubro-negro, voltou a desmontar.

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Quando o banco de reservas foi acionado, João Costa não teve uma boa noite e colaborou muito menos que Wesley, que era pelo menos uma opção criativa no ataque.

Como disse, esse é um momento difícil para todos. Para a torcida, vivemos de ilusões e sonhos. Mas hoje, de fato, acabamos nossa trajetória na competição e temos que analisar o que foi o jogo. Concordo quanto ao primeiro tempo, em que não fomos a nossa versão habitual. Fomos uma equipe que, por mérito do adversário, teve algumas dificuldades na primeira e na segunda bola, perdendo muitos duelos. Em alguns momentos, não conseguimos pressionar. Tentamos corrigir no intervalo, fomos mais eficazes. Quando estávamos por cima, sofremos um gol que dificultou ainda mais nossa ação e definiu o resultado final – Artur Jorge.

Opções de Artur Jorge na eliminação do Cruzeiro na Libertadores

Artur Jorge surpreendeu ao escalar William e Gabriel Rojas. Com essa escolha, havia o receio de que o time fosse ousado demais e cedesse espaços. Mas na etapa inicial, faltou coragem e sobraram espaços para o Flamengo, o pior cenário para a Raposa.

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Em 45 minutos, os cariocas tiveram 60% de posse de bola, duas grandes oportunidades, chutaram 15 vezes, exigindo três defesas de Artur Jorge. No jogo inteiro, Rossi realizou duas intervenções.

Durante o tempo todo, o Cruzeiro insistiu em construir jogadas desde o goleiro Otávio, buscando Matheus Pereira no meio de campo para entrar no campo adversário com um jogador criativo. No entanto, na maioria das vezes ocorreram erros de passe que geraram chances para o rival.

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Forçado na criação das jogadas, Otávio acertou apenas 61% dos seus 28 passes e nenhuma das seis bolas longas. Mesmo assim, o goleiro esteve longe de ser o problema, mantendo o time vivo em uma partida que poderia ter terminado em goleada. Ele teve mais que o dobro de ações com a bola de Kaio Jorge na partida (43 contra 17).

Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Espaço para os principais jogadores do Flamengo

Enquanto ficou preso na defesa, a Raposa cedeu espaço para os principais jogadores do Flamengo. Pedro, Arrascaeta e Jorginho tiveram tempo para pensar e agir.

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Nos dois gols, isso ocorreu. No primeiro, Pedro teve liberdade para fazer pivô e Arrascaeta finalizou entre Fabrício Bruno e Lucas Romero. No segundo, o camisa 10 teve tempo para pensar e encontrar Pedro, que fez pivô novamente e encontrou Samuel Lino.

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