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ANÁLISE: Artur Jorge gere elenco e leva Cruzeiro com energia e confiança para decisão contra o Flamengo

A Raposa chega descansada e empolgada para duelo contra o Flamengo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/08/2026 07:15
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Wanderson comemora gol do Cruzeiro
Wanderson comemora gol do Cruzeiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

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Mesmo poupando alguns de seus principais jogadores e jogando fora de casa contra uma equipe que também disputa a Libertadores, o Cruzeiro bateu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena e seguiu nas primeiras posições do Brasileirão.

A Raposa entrou em campo sem sua dupla criativa (Gerson e Matheus Pereira) e sem seus pontas titulares (Arroyo e Wesley). Com isso, a equipe sofreu muito com a falta de criatividade no primeiro tempo, mas soube lidar com isso.

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O Cruzeiro teve a humildade de entender o momento do Corinthians na partida, se defendeu em 4-4-2 e apostou nos lançamentos. Prova disso, é que o Cabuloso fez contra o Timão seu quarto jogo com mais bolas longas (57) sob o comando de Artur Jorge.

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Pressão deixou o Cruzeiro na frente

Como de costume, a Raposa pressionou muito a saída de bola do adversário e, contra o Corinthians, conseguiu roubar a bola criando uma jogada. Lucas Romero roubou bola no meio, avançou e passou para Felipe Morais na esquerda. O jovem cruzou, João Costa cabeceou e Bruno Rodrigues pegou o rebote de Hugo Souza. Depois do gol, a Raposa teve um breve período de domínio no primeiro tempo, mas não assustou o arqueiro alvinegro.

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Bruno Rodrigues faz gol contra o Corinthians
Bruno Rodrigues faz gol contra o Corinthians (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Na volta dos vestiários, o Timão partiu para cima e exigiu defesa de Otávio logo aos três minutos de jogo. Mas aos 13 minutos, instantes depois das entradas de Gerson, Arroyo e Matheus Pereira, veio o empate. Em bola alçada na área, o arqueiro socou a bola para cima e Gustavo Henrique pegou a sobra e fez um golaço.

Solução do Cruzeiro saiu do banco

Depois do gol sofrido, Artur Jorge levou algum tempo, mas colocou em campo Lucho Rodríguez e Wanderson. Mas com a presença de Gerson e Matheus Pereira, o Cruzeiro trocou mais passes e criando jogadas.

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Lucho teve três atuações de destaque. Na primeira delas, conduziu muito a bola e acabou não finalizando a jogada. Na segunda, acertou a trave de Hugo Souza. E na terceira, encontrou Wanderson na área para virar o jogo para a Raposa.

Artur Jorge na Neo Química Arena
Artur Jorge na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Vitória dá confiança e energia para o Cruzeiro enfrentar o Flamengo

Contra o Corinthians, o Cruzeiro conseguiu dar minutos de descanso para seus três principais jogadores (Kaio Jorge, Matheus Pereira e Gerson). Além disso, deu rodagem ao elenco com oportunidades para João Costa, Zé Lucas e Lucho Rodríguez.

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Mas mais do que as oportunidades, o Cruzeiro chega confiante para o duelo contra o Flamengo. Sob o comando de Artur Jorge, a Raposa perdeu apenas um jogo fora de casa.

– Espero que (essa vitória) possa ajudar em termos anímicos, de energia positiva, confiança. Porque esta é uma equipe que trabalha muito, compromete-se com o desafio. Tivemos dificuldades contra o Corinthians, uma equipe muito boa. Soubemos respeitar essa dificuldade. Soubemos ser uma dificuldade. Quando temos esse comportamento, nós podemos esperar e trabalhar por nossa oportunidade, e ela chegando, estaremos preparados para agarra-la – destacou Artur Jorge em entrevista coletiva.

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