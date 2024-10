Torcedores do Corinthians ficam na bronca com decisão de Ramón Díaz

Ramón Díaz promoveu a entrada de Romero







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 23:18 • São Paulo (SP)

O Corinthians voltou do intervalo com vantagem por 2 a 1 contra o Racing, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Aos 10 minutos da segunda etapa, Martirena empatou a partida para os argentinos após driblar Charles e finalizar sem chances para Hugo Souza.

Nas redes sociais, torcedores criticaram Ramón Díaz pelo resultado. No primeiro tempo, o treinador promoveu a entrada de Romero no lugar de Martínez, que saiu machucado. A mudança mudou o esquema tático do clube alvinegro, que iniciou a partida apenas com dois atacantes.

Corinthians enfrenta o Racing pela Copa Sul-Americana Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

