O Corinthians está escalado para o confronto diante do Internacional, nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz promoveu mudanças na equipe titular para o duelo em Porto Alegre. A partida terá transmissão do Premiere, Cazé TV e TV Record.

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Recuperado de lesão, Yuri Alberto retorna ao time e forma o setor ofensivo ao lado de Memphis Depay e Kaio César. Com a presença dos três atacantes, Rodrigo Garro atua mais recuado, exercendo a função de segundo volante na formação de Fernando Diniz.

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Nesse cenário, Allan perde espaço entre os titulares. A mudança permite ao Corinthians aumentar o número de jogadores com características ofensivas sem abrir mão da presença de Garro na equipe.

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Outra novidade entre os relacionados é Gabriel Paulista. Recuperado de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito, o zagueiro viajou com a delegação para Porto Alegre e fica à disposição de Fernando Diniz para o confronto.

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Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto e Kaio César.

Escalação do Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro.

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Yuri Alberto deve retornar ao time titular do Corinthians após se recuperar de lesão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Internacional e Corinthians em crise

O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.

A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.

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O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.