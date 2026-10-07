Com volta de Yuri Alberto e lista de pendurados, Corinthians encara o Internacional
Atacante reforça o Timão após mais de dois meses fora; equipe tenta interromper sequência negativa e lida com alerta de cartões antes do clássico
O Corinthians volta a entrar em campo nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Após mais de 15 dias sem atuar, o Timão, que vive fase de instabilidade na temporada, com seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, conta com o retorno do artilheiro Yuri Alberto e liga sinal de alerta com uma extensa lista de pendurados no Beira-Rio.
Na 14ª colocação, com 32 pontos, o Timão conta com somente três pontos a mais que o Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians tem 21,4% de probabilidade de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, sendo o quinto maior índice entre os clubes, atrás de: Grêmio (57,7%), Internacional (68,4%), Remo (94,2%) e Chapecoense (99,2%).
Sem Yuri Alberto, rendimento do Corinthians cai quase 50% no Brasileirão
A principal novidade na lista de relacionados do técnico Fernando Diniz para encarar o Colorado é o retorno do atacante Yuri Alberto. O camisa 9 do Timão ficou afastado dos gramados por mais de dois meses, após sofrer uma lesão na posterior da coxa direita no empate por 0 a 0 contra o Athletico-PR, no dia 30 de julho.
Além de ser o artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 tem impacto direto no desempenho do time. Segundo dados do Sofascore, o Corinthians tem 47,1% de aproveitamento no Brasileirão com Yuri Alberto em campo, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas em 17 jogos. Sem o centroavante, o rendimento cai quase pela metade, despencando para 24,2%, tendo duas vitórias, dois empates e sete derrotas em 11 partidas.
No acumulado do ano, o atacante soma 32 jogos (26 como titular), com 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, acumulando oito gols e quatro assistências.
Lista de pendurados chega a 11 para o jogo contra o Internacional
O Corinthians chega ao confronto no Beira-Rio em situação de atenção. A equipe entra em campo com 11 pendurados, incluindo seis prováveis titulares e o técnico Fernando Diniz. Caso levem o terceiro cartão amarelo, estarão automaticamente fora do clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Pendurados do Corinthians:
- André
- Fernando Diniz
- Kaio César
- Kauê
- Jesse Lingard
- Matheus Bidu
- Matheus Pereira
- Matheuzinho
- Memphis Depay
- Rodrigo Garro
- Yuri Alberto
Corinthians deve ter mudanças para encarar o Colorado
Recuperado de lesão, Yuri Alberto deve retornar ao time e formar o setor ofensivo ao lado de Memphis Depay e Kaio César. Com a presença dos três atacantes, Rodrigo Garro pode atuar mais recuado, exercendo a função de segundo volante na formação preparada por Diniz.
Nesse cenário, Allan perderia espaço entre os titulares. A mudança permitiria ao Corinthians aumentar o número de jogadores de características ofensivas sem abrir mão da presença de Garro na equipe.
Outra novidade entre os relacionados é Gabriel Paulista. Recuperado de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito, o zagueiro viajou com a delegação para Porto Alegre e deve ficar à disposição de Fernando Diniz para o confronto.
Provável escalação do Corinthians:
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Iago Machado), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (André); Memphis Depay, Yuri Alberto e Kaio César.
Momento do Corinthians no Brasileirão e sequência no calendário
Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time comandado por Fernando Diniz atravessa uma sequência de seis derrotas consecutivas na Série A, período em que marcou cinco gols e sofreu 11.
Com isso, a briga contra o Z-4 virou a prioridade absoluta da equipe no reta final do ano. O Alvinegro está a três pontos do Grêmio, 17º colocado, e a 13 pontos do Cruzeiro, sexto colocado e último clube na zona de classificação para a pré-Libertadores.
Na volta do campeonato, o Timão encara o Internacional, 18º colocado, em confronto direto no Beira-Rio e depois visita o Palmeiras.
Calendário
- 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
- 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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