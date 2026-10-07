O Corinthians volta a entrar em campo nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Após mais de 15 dias sem atuar, o Timão, que vive fase de instabilidade na temporada, com seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, conta com o retorno do artilheiro Yuri Alberto e liga sinal de alerta com uma extensa lista de pendurados no Beira-Rio.

Na 14ª colocação, com 32 pontos, o Timão conta com somente três pontos a mais que o Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians tem 21,4% de probabilidade de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, sendo o quinto maior índice entre os clubes, atrás de: Grêmio (57,7%), Internacional (68,4%), Remo (94,2%) e Chapecoense (99,2%).

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Sem Yuri Alberto, rendimento do Corinthians cai quase 50% no Brasileirão

A principal novidade na lista de relacionados do técnico Fernando Diniz para encarar o Colorado é o retorno do atacante Yuri Alberto. O camisa 9 do Timão ficou afastado dos gramados por mais de dois meses, após sofrer uma lesão na posterior da coxa direita no empate por 0 a 0 contra o Athletico-PR, no dia 30 de julho.

Além de ser o artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 tem impacto direto no desempenho do time. Segundo dados do Sofascore, o Corinthians tem 47,1% de aproveitamento no Brasileirão com Yuri Alberto em campo, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas em 17 jogos. Sem o centroavante, o rendimento cai quase pela metade, despencando para 24,2%, tendo duas vitórias, dois empates e sete derrotas em 11 partidas.

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No acumulado do ano, o atacante soma 32 jogos (26 como titular), com 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, acumulando oito gols e quatro assistências.

Corinthians vive expectativa de contar com retorno de Yuri Alberto (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Lista de pendurados chega a 11 para o jogo contra o Internacional

O Corinthians chega ao confronto no Beira-Rio em situação de atenção. A equipe entra em campo com 11 pendurados, incluindo seis prováveis titulares e o técnico Fernando Diniz. Caso levem o terceiro cartão amarelo, estarão automaticamente fora do clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

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Pendurados do Corinthians:

André

Fernando Diniz

Kaio César

Kauê

Jesse Lingard

Matheus Bidu

Matheus Pereira

Matheuzinho

Memphis Depay

Rodrigo Garro

Yuri Alberto

Corinthians deve ter mudanças para encarar o Colorado

Recuperado de lesão, Yuri Alberto deve retornar ao time e formar o setor ofensivo ao lado de Memphis Depay e Kaio César. Com a presença dos três atacantes, Rodrigo Garro pode atuar mais recuado, exercendo a função de segundo volante na formação preparada por Diniz.

Nesse cenário, Allan perderia espaço entre os titulares. A mudança permitiria ao Corinthians aumentar o número de jogadores de características ofensivas sem abrir mão da presença de Garro na equipe.

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Outra novidade entre os relacionados é Gabriel Paulista. Recuperado de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito, o zagueiro viajou com a delegação para Porto Alegre e deve ficar à disposição de Fernando Diniz para o confronto.

Provável escalação do Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Iago Machado), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (André); Memphis Depay, Yuri Alberto e Kaio César.

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Garro e Bidon durante treinamento do Corinthians nesta terça-feira (6) - (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians no Brasileirão e sequência no calendário

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time comandado por Fernando Diniz atravessa uma sequência de seis derrotas consecutivas na Série A, período em que marcou cinco gols e sofreu 11.

Com isso, a briga contra o Z-4 virou a prioridade absoluta da equipe no reta final do ano. O Alvinegro está a três pontos do Grêmio, 17º colocado, e a 13 pontos do Cruzeiro, sexto colocado e último clube na zona de classificação para a pré-Libertadores.

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Na volta do campeonato, o Timão encara o Internacional, 18º colocado, em confronto direto no Beira-Rio e depois visita o Palmeiras.

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