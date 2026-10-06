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Corinthians deve ter mudanças para encarar o Inter; veja provável escalação

Diniz prepara Timão com retorno de Yuri Alberto e nova função para Garro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/10/2026 19:50
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Rodrigo Garro e Breno Bidon durante treinamento
Rodrigo Garro pode atuar mais recuado no meio-campo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians pode ter mudanças na escalação para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o retorno de jogadores que estavam no departamento médico, o técnico Fernando Diniz avalia alterações na equipe titular.

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Recuperado de lesão, Yuri Alberto deve retornar ao time e formar o setor ofensivo ao lado de Memphis Depay e Kaio César. Com a presença dos três atacantes, Rodrigo Garro pode atuar mais recuado, exercendo a função de segundo volante na formação preparada por Diniz.

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Nesse cenário, Allan perderia espaço entre os titulares. A mudança permitiria ao Corinthians aumentar o número de jogadores de características ofensivas sem abrir mão da presença de Garro na equipe.

Outra novidade entre os relacionados é Gabriel Paulista. Recuperado de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito, o zagueiro viajou com a delegação para Porto Alegre e deve ficar à disposição de Fernando Diniz para o confronto.

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Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Iago Machado), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (André); Memphis Depay, Yuri Alberto e Kaio César.

Yuri Alberto durante treino no Corinthians
Yuri Alberto deve retornar ao time titular do Corinthians após se recuperar de lesão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Internacional e Corinthians em crise

O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.

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A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.

O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.

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Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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