Veja o que o Corinthians precisa para se classificar na Sul-Americana

O Corinthians venceu o Racing por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), e assumiu a vice-liderança do Grupo C da Sul-Americana. Matheus Bidu marcou o gol do Timão no estádio Centenário, no Uruguai. Com apenas uma rodada para o final da fase de grupos, o Timão faz as contas para garantir vagas nos playoffs, e em caso de uma reviravolta histórica, até mesmo ser o líder e avançar diretamente às oitavas de final.

Tabela do Grupo C da Sul-Americana

Huracán - 11 pontos |Saldo de Gols: +8 Corinthians - 8 pontos |Saldo de Gols: +1 América de Cali - 7 pontos |Saldo de Gols: +2 Racing - 0 pontos |Saldo de Gols: -11

O Timão venceu o Racing por 1 a 0 em duelo válido pela fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Eitan Abramovich/ AFP)

Possíveis cenários

A última rodada será no dia 26 de maio. O Corinthians encara o Huracán às 21h30 (de Brasília), no El Palacio, em Buenos Aires, na Argentina. Na mesma data, o América de Cali encara o Racing, em Pascual Guerrero, na Colômbia.

O Timão precisa vencer o Huracán para não depender de ninguém para se classificar sem depender do América de Cali. Em caso de empate, precisa que o adversário colombiano não vença o Racing, que entra em campo sem aspirações no torneio.

Em caso de derrota, o Corinthians precisa que o América de Cali também perca, pois em caso de empate, os colombianos levam vantagem por ter mais saldo de gols.

Para ser líder, o Timão precisa vencer o Huracán fora de casa por uma vantagem de quatro gols ou mais, neste caso igualaria o número de pontos e seria superior no saldo de gols.