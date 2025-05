Especialista analisa polêmica de arbitragem em Racing x Corinthians

O Corinthians venceu o Racing (URU) por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela Copa Sul-Americana. No confronto, a atuação da arbitragem virou assunto por conta de um gol anulado de Talles Magno, pelo Timão. Renata Ruel, especialista de arbitragem dos canais ESPN, analisou o lance.

Durante a transmissão da partida, a ex-árbitra apontou o motivo do VAR não ter interferido na marcação de campo. De acordo com ela, o cenário aconteceu pelo fato do árbitro José Cabero (CHI) ter marcado uma falta de Talles Magno antes da conclusão da jogada. Ao analisar o lance, ela concordou com a marcação de campo.

- O árbitro apita logo no início da jogada. Parece que tem um tropeço de pé entre o Talles Magno e o jogador do Racing. Sim, houve uma falta de ataque. Foi entendido em campo, que o atleta do Corinthians agiu de forma imprudente. E não tem como checar no VAR, porque o árbitro apitou antes - analisou a especialista.

O lance polêmico

O lance polêmico aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o atacante Talles Magno recebeu um lançamento de Igor Coronado dentro da área. O passe fez o camisa 43 do Corinthians sair livre na frente do gol adversário para balançar as redes.

Contudo, a arbitragem marcou uma falta do atacante em cima do zagueiro Pinela durante a disputa de bola. O árbitro José Cabero marcou a penalidade antes do fim da jogada e o VAR não entrou em ação. O cenário revoltou parte da torcida do Corinthians nas redes sociais.

Corinthians na Sul-Americana

A vitória no Uruguai aconteceu através de um gol do meia Matheus Bidu. Com o resultado, a equipe do técnico Dorival Júnior manteve vivo o sonho de alcançar as oitavas de final do torneio continental.

Para alcançar determinado objetivo de forma independente , o Corinthians precisa vencer o Huracán (ARG) na última rodada da fase de grupos. A equipe argentina é a atual líder da chave, enquanto o time paulista ocupa a segunda colocação. Os times somam respectivamente 11 e 8 pontos.

O América de Cali, atual terceiro colocado com 7 pontos, também sonha com a vaga. A equipe colombiana enfrenta o Racing (URU), lanterna do grupo, na última rodada. Caso o clube paulista não vença o Huracán, irá ficar refém de uma combinação de resultados.

Vale destacar, que apenas o primeiro colocado dos grupos se classificam de forma direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os segundos colocados enfrentam os times eliminados na terceira colocação dos grupos da Copa Libertadores.