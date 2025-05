Matheus Bidu destaca vitória do Corinthians na Sul-Americana: ‘Nos fez respirar’

Matheus Bidu foi o autor do gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Racing, nesta quinta-feira (15), pela fase de grupos da Sul-Americana. O Timão sofreu, mas arrancou os três pontos no Centenário, em Montevidéu.

Com a vitória, a equipe ultrapassou o América de Cali e assumiu a segunda colocação no Grupo C da competição continental. Apenas o líder garante vaga direta nas oitavas de final, mas a vice-liderança assegura a disputa de uma repescagem contra um eliminado da Libertadores.

No próximo jogo, o Corinthians encara o Huracán, no dia 27 de maio, na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Matheus Bidu falou sobre o confronto e valorizou a vitória do Timão.

— Queria agradecer a Deus pela oportunidade, pelo gol da partida de hoje, pude ajudar a equipe. Sabíamos que seria uma partida extremamente difícil, independente de como foi a partida, lutamos até o final e conseguimos três pontos que nos faz respirar e vamos buscar a classificação no último jogo contra o Huracán — disse o jogador em entrevista à 'ESPN'.

Corinthians venceu o Racing pela Sul-Americana. Matheus Bidu fez o gol da vitória alvinrga. (Foto: Eitan Abrahmovic / AFP)

Foco no Brasileirão

O Timão vira a chave para a disputa da competição nacional. Na décima colocação, o Corinthians recebe o Santos no domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Matheus Bidu destacou a importância do clássico.

— Agora é esquecer essa partida, sabemos que temos um clássico extremamente difícil, dentro de casa, como todo mundo sabe, temos que conseguir os três pontos para buscar subir na classificação, é chegar em casa, descansar, e focar no próximo jogo — disse o jogador.