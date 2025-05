‘Não importava atuarmos bem’: Dorival Júnior valoriza Corinthians vivo na Sula

Em jogo sonolento, o Corinthians venceu o Racing por 1 a 0, e se tornou o segundo colocado do Grupo C da Sul-Americana. No segundo tempo, Matheus Bidu marcou o gol da vitória alvinegra no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa, sem a presença da maioria dos titulares. O Timão teve mais posse de bola durante a partida, mas com pouca criatividade ofensiva, chegou ao gol em chute de fora da área do lateral-esquerdo. Em entrevista coletiva, o treinador minimizou a má atuação e destacou a conquista dos três pontos.

— O objetivo era o resultado, não importava atuarmos bem. O resultado era o ideal, não acontecendo, para nós a praticidade do resultado era muito importante. Como todos nós tínhamos conhecimento disso, natural de repente tenhamos de acelerarmos em demasia em alguns momentos, não optando pela melhor decisão — disse o técnico em entrevista coletiva.

Mesmo com mais posse de bola por toda a partida, o Corinthians sofreu para criar boas chances durante o duelo. Dorival Júnior reconheceu que a equipe se entregou, mas que faltou mais inspiração para o sistema ofensivo.

— Enfrentamos uma equipe que se comportou pela característica da partida, fizeram uma linha com cinco homens, uma linha com quatro, muito difícil de se entrar. Tivemos poucas infiltrações porque os espaços eram mínimos. As trocas de passes eram disputadas, travadas, pouca inspiração. Nós nos doamos na partida, mas percebia-se que precisávamos de um algo a mais para buscar o resultado — destacou o treinador.

Corinthians venceu o Racing pela Sul-Americana (Foto: Eitan Abrahmovic / AFP)

Em busca da classificação na Sul-Americana

Com a vitória, o Corinthians ultrapassou o América de Cali no Grupo C e assumiu a segunda colocação, que garante vaga nos Playoffs do torneio, contra um eliminado da Libertadores. O último jogo da fase de grupos será no dia 26 de maio, contra o Huracán, na Argentina.

Com oito pontos, um a mais que o América de Cali, o Timão precisa vencer o rival argentino para se classificar sem depender de outros resultados. No mesmo dia, o adversário colombiano recebe o Racing, já eliminado.