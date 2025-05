Corinthians sofre, mas vence o Racing e só depende de si na Sul-Americana

Não foi a melhor partida do Corinthians, mas a equipe venceu o Racing por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (15), e subiu para a segunda posição do Grupo C da Sul-Americana. Matheus Bidu, no segundo tempo, fez o gol da vitória do Timão no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Dorival Júnior poupou os titulares para o duelo contra o adversário, último colocado do grupo, que não aspira mais nada na competição. O Corinthians teve mais posse de bola, mas sofreu para arrancar os três pontos. A primeira etapa foi marcada pelas poucas chances de gols, mas no segundo tempo, Matheus Bidu foi feliz em finalização de fora da área e garantiu o triunfo.

Com a vitória, o Corinthians ultrapassou o América de Cali no Grupo C e assumiu a segunda colocação, que garante vaga nos Playoffs do torneio, contra um eliminado da Libertadores. O último jogo da fase de grupos será no dia 26 de maio, contra o Huracán, na Argentina.

Com oito pontos, um a mais que o América de Cali, o Timão precisa vencer o rival argentino para se classificar sem depender de outros resultados. No mesmo dia, o adversário colombiano recebe o Racing, já eliminado.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo do duelo foi marcado pela falta de criatividade do Corinthians. A equipe teve mais a pose de bola, mas não conseguiu criar boas chances contra uma defesa bem postada do adversário. Em meio a tantos erros de passes, a única chance do Timão foi aos 22 minutos, quando Romero cobrou falta na entrada da área e obrigou Amadé a fazer boa defesa.

Com três volantes, o Timão tinha dificuldades para criar pelo meio, e nas pontas, Romero e Talles Magno tiveram uma partida discreta. Héctor Hernández foi pouco acionado na área, e a equipe de Dorival teve uma postura apática durante os primeiros 45 minutos. O Racing, último colocado do grupo, não apresentava muita pretensão, e Hugo Souza foi pouco exigido.

Dorival Júnior promoveu as entradas de Carrillo, Igor Coronado e Yuri Alberto na segunda etapa, nos lugares de Charles, Héctor Hernández e Romero, respectivamente. Com mais criatividade, o Corinthians chegou a balançar as redes aos 11 minutos. Talles Magno recebeu lançamento na área e finalizou forte, mas o árbitro viu falta em dividida do atacante com o zagueiro e anulou o gol.

O Racing passou a ter mais a posse de bola, e o Corinthians conseguiu cirar chances em transições ofensivas. Em uma delas, aos 17 minutos, Carrillo tabelou com Yuri Alberto, que serviu Ryan, mas o meia isolou.

Conforme o tempo passava, o Timão pressionava o Racing de forma desordenada, e chegava, no ataque, mas sem chances claras. Foi desta maneira que o Corinthians conseguiu, enfim, abrir o placar. Aos 28 minutos, Carillo tentou driblar a marcação, a bola rebateu e invadiu a área para Cotugno afastar mal. Na sobra, Matheus Bidu finalizou no canto. Os comandados de Dorival Júnior controlaram o confronto e a partida terminou com o triunfo alvinegro.

Corinthians venceu o Racing em duelo pela Sul-Americana (Foto: Eitan Abrahmovic / AFP)

O que vem por aí?

A última rodada da fase de grupos da Sul-Americana está marcada para o dia 27 de maio. O Corinthians visita o Huracán, no estádio El Palácio, na Argentina. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília). Na mesma data, o América de Cali recebe o Racing, no Pascual Guerrero, na Colômbia.

O Timão muda a chave para a disputa do Brasileirão. No domingo (18), a equipe comandada por Dorival Júnior enfrenta o Santos, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

RACING 0 X 1 CORINTHIANS

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Centenário, Montevidéu, Uruguai

🥅 Gols: Matheus Bidu (28'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Léo Mana (COR); Charles (COR); Gastón Bueno (RAC); Severo (RAC)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Cristian Chambian)

Amadé; Cotugno, Gastón Bueno, Pinela, Martín Ferreira; Thiago Espinosa, Lucas Rodríguez e Mateo Cácerez; Alejandro Severo (Bosca), Tomatis (Esteban da Silva) e Matías Fonseca (Sebástian Sosa)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Ryan (Maycon), Alex Santana e Charles (Carrillo); Romero (Yuri Alberto), Talles Magno e Héctor Hernández (Igor Coronado)