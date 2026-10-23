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Seedorf é registrado no BID e pode estrear pelo Corinthians após rescisão de Diniz

Publicação no sistema da CBF nesta sexta-feira (23) libera técnico holandês para comandar o time do banco de reservas; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
23/10/2026 17:24
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Seedorf durante aquecimento da equipe na partida contra o Vitória, na última segunda-feira (19)
Seedorf durante aquecimento da equipe na partida contra o Vitória, na última segunda-feira (19) - (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

O técnico Clarence Seedorf teve a sua situação regularizada junto à CBF nesta sexta-feira e está liberado para comandar o Corinthians à beira do gramado diante do Vasco. O confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

O nome do treinador holandês apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) nove dias após o desembarque no Brasil. A confirmação do registro, contudo, só foi destravada porque o clube conseguiu publicar no sistema da entidade a rescisão contratual de Fernando Diniz.

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Acordo com Fernando Diniz destrava registro no BID

Para encerrar o vínculo de Diniz, demitido no início de outubro após sete derrotas consecutivas no segundo turno do Brasileirão, a diretoria assinou um acordo para pagar R$ 4,8 milhões de forma parcelada. Do montante total da rescisão unilateral, o ex-treinador tem R$ 3,8 milhões a receber. O restante refere-se aos acordos do preparador físico Wagner Bertelli, do analista Lucas Vergne e do fisiologista Luiz Fernando Barros.

Com a publicação do distrato no BID, Diniz está livre no mercado para acertar com outra equipe. Pelo Timão, o técnico acumulou 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, aproveitamento de 47,5%, além das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores.

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Já a liberação de Seedorf também dependia da conclusão de trâmites burocráticos para a obtenção do visto de trabalho no país. Os últimos documentos foram entregues à Polícia Federal na quinta-feira, após uma operação que envolveu o envio de emissários ao Suriname e aos Emirados Árabes Unidos com procurações assinadas pelo profissional.

Seedorf é registrado no BID e rescisão do Diniz também é públicada
Seedorf é registrado no BID e rescisão do Diniz também é públicada - (Foto: divulgação)

Treinador conta com desfalques de jogadores para enfrentar o Vasco

No seu jogo de estreia, Seedorf precisou acompanhar o empate por 1 a 1 contra o Vitória das arquibancadas do setor Oeste da Neo Química Arena. Agora, o comandante poderá ficar no banco de reservas pela primeira vez.

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Para o duelo no Rio de Janeiro, contudo, o novo treinador terá desfalques confirmados. O atacante Memphis Depay, com edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, e o zagueiro Gabriel Paulista, com estiramento muscular na perna esquerda, estão vetados. O volante Raniele, o meio-campista Zakaria Labyad e o atacante Kayke seguem em recuperação de cirurgias e continuam fora.

Clarence Seedorf treinando ao ar livre, vestindo jaqueta marrom e boné.
Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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