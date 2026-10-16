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Seedorf é o 18º treinador estrangeiro do Corinthians; veja lista

Neerlandês integra relação histórica de técnicos que passaram pelo Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/10/2026 07:00
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Clarence Seedorf sorri em foto
Clarence Seedorf durante apresentação no Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

A chegada de Clarence Seedorf ao Corinthians amplia a relação de treinadores estrangeiros que passaram pelo comando do clube. O neerlandês, apresentado oficialmente nesta quarta-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava, chega para substituir Fernando Diniz e tentar recuperar a equipe na reta final da temporada.

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Ao longo de sua história, o Corinthians contou com profissionais de diferentes nacionalidades à frente da equipe. Entre eles, nomes que conquistaram títulos estaduais e outros que tiveram passagens curtas pelo Parque São Jorge.

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O primeiro estrangeiro a comandar o clube foi o italiano Rafael Perrone, entre 1910 e 1911. Na época, era comum que jogadores, especialmente os capitães, também assumissem a responsabilidade de orientar a equipe. O próprio Perrone acumulou as funções de atleta e capitão.

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Outro exemplo foi o português Casemiro do Amaral, goleiro e capitão do Corinthians, que dirigiu o time em quatro partidas em 1912. O espanhol Casemiro González, que esteve à frente da equipe entre 1912 e 1914 e depois de 1916 a 1917, também exerceu funções dentro e fora de campo.

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Entre os estrangeiros que conquistaram títulos pelo clube está Antônio Pereira, português e um dos fundadores do Corinthians. Em 1937, ele dividiu o comando técnico com Neco na campanha do título do Campeonato Paulista.

Ramon Diaz durante trabalho no Corinthians
Ramón Díaz foi o último estrangeiro do Corinthians antes da chegada de Seedorf (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Estrangeiros voltaram a ganhar espaço no Corinthians

Depois da passagem do argentino Daniel Passarella, em 2005, o Corinthians passou quase 17 anos sem contratar um treinador estrangeiro. A sequência foi interrompida em 2022, com a chegada do português Vítor Pereira, que comandou a equipe durante uma temporada.

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Em 2024, o clube voltou a apostar em um profissional de fora do país com a contratação de António Oliveira. No mesmo ano, o argentino Ramón Díaz assumiu o comando e permaneceu até 2025, quando conquistou o Campeonato Paulista.

Nascido em Paramaribo, no Suriname, o ex-meia também possui nacionalidade neerlandesa, país para o qual se mudou ainda na infância e cuja seleção defendeu. Com passagens por Real Madrid, Inter de Milão e Milan como jogador, retorna ao trabalho como treinador após sete anos sem comandar uma equipe.

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Veja a lista de treinadores estrangeiros do Corinthians

  1. Rafael Perrone (Itália): 1910 a 1911.
  2. Casemiro do Amaral (Portugal): 1912.
  3. Casemiro González (Espanha): 1912 a 1914 e 1916 a 1917. Campeão paulista.
  4. Virgílio Montarini (Itália): 1929 a 1931. Bicampeão paulista.
  5. Pedro Mazulo (Uruguai): 1933 a 1934.
  6. Antônio Pereira (Portugal): 1937. Campeão paulista.
  7. Joseph Tiger (Argentina): 1944.
  8. Joreca (Portugal): 1948 a 1949.
  9. Jim López (Argentina): 1960.
  10. Fleitas Solich (Paraguai): 1962 a 1963.
  11. Filpo Nuñez (Argentina): 1966 e 1976.
  12. Armando Renganeschi (Argentina): 1978.
  13. Darío Pereyra (Uruguai): 2001.
  14. Daniel Passarella (Argentina): 2005.
  15. Vítor Pereira (Portugal): 2022.
  16. António Oliveira (Portugal): 2024.
  17. Ramón Díaz (Argentina): 2024 a 2025. Campeão paulista.
  18. Clarence Seedorf (Países Baixos): 2026.
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