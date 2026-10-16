Seedorf é o 18º treinador estrangeiro do Corinthians; veja lista
Neerlandês integra relação histórica de técnicos que passaram pelo Timão
A chegada de Clarence Seedorf ao Corinthians amplia a relação de treinadores estrangeiros que passaram pelo comando do clube. O neerlandês, apresentado oficialmente nesta quarta-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava, chega para substituir Fernando Diniz e tentar recuperar a equipe na reta final da temporada.
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Ao longo de sua história, o Corinthians contou com profissionais de diferentes nacionalidades à frente da equipe. Entre eles, nomes que conquistaram títulos estaduais e outros que tiveram passagens curtas pelo Parque São Jorge.
O primeiro estrangeiro a comandar o clube foi o italiano Rafael Perrone, entre 1910 e 1911. Na época, era comum que jogadores, especialmente os capitães, também assumissem a responsabilidade de orientar a equipe. O próprio Perrone acumulou as funções de atleta e capitão.
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Outro exemplo foi o português Casemiro do Amaral, goleiro e capitão do Corinthians, que dirigiu o time em quatro partidas em 1912. O espanhol Casemiro González, que esteve à frente da equipe entre 1912 e 1914 e depois de 1916 a 1917, também exerceu funções dentro e fora de campo.
Entre os estrangeiros que conquistaram títulos pelo clube está Antônio Pereira, português e um dos fundadores do Corinthians. Em 1937, ele dividiu o comando técnico com Neco na campanha do título do Campeonato Paulista.
Estrangeiros voltaram a ganhar espaço no Corinthians
Depois da passagem do argentino Daniel Passarella, em 2005, o Corinthians passou quase 17 anos sem contratar um treinador estrangeiro. A sequência foi interrompida em 2022, com a chegada do português Vítor Pereira, que comandou a equipe durante uma temporada.
Em 2024, o clube voltou a apostar em um profissional de fora do país com a contratação de António Oliveira. No mesmo ano, o argentino Ramón Díaz assumiu o comando e permaneceu até 2025, quando conquistou o Campeonato Paulista.
Nascido em Paramaribo, no Suriname, o ex-meia também possui nacionalidade neerlandesa, país para o qual se mudou ainda na infância e cuja seleção defendeu. Com passagens por Real Madrid, Inter de Milão e Milan como jogador, retorna ao trabalho como treinador após sete anos sem comandar uma equipe.
Veja a lista de treinadores estrangeiros do Corinthians
- Rafael Perrone (Itália): 1910 a 1911.
- Casemiro do Amaral (Portugal): 1912.
- Casemiro González (Espanha): 1912 a 1914 e 1916 a 1917. Campeão paulista.
- Virgílio Montarini (Itália): 1929 a 1931. Bicampeão paulista.
- Pedro Mazulo (Uruguai): 1933 a 1934.
- Antônio Pereira (Portugal): 1937. Campeão paulista.
- Joseph Tiger (Argentina): 1944.
- Joreca (Portugal): 1948 a 1949.
- Jim López (Argentina): 1960.
- Fleitas Solich (Paraguai): 1962 a 1963.
- Filpo Nuñez (Argentina): 1966 e 1976.
- Armando Renganeschi (Argentina): 1978.
- Darío Pereyra (Uruguai): 2001.
- Daniel Passarella (Argentina): 2005.
- Vítor Pereira (Portugal): 2022.
- António Oliveira (Portugal): 2024.
- Ramón Díaz (Argentina): 2024 a 2025. Campeão paulista.
- Clarence Seedorf (Países Baixos): 2026.
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