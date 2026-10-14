O técnico Clarence Seedorf falou sobre a situação de Memphis Depay durante sua apresentação oficial como novo treinador do Corinthians, na tarde desta quarta-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O holandês avaliou a condição física do atacante, destacou sua importância para o elenco e negou que o jogador tenha influenciado sua decisão de assumir o comando da equipe.

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Questionado sobre o momento vivido por Memphis, que enfrenta dificuldades para recuperar seu melhor desempenho na temporada, Seedorf reconheceu que o atacante ainda não está nas condições físicas ideais. O treinador, porém, demonstrou confiança na recuperação do camisa 10 e destacou que pretende contar com ele no processo de reação da equipe no Campeonato Brasileiro.

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— Acabei de chegar. Preciso de tempo para entrar em detalhes com jogadores. Memphis é um talento importante, um jogador importante. Teve vários problemas físicos, então por isso não está nas melhores condições ainda. Mas nesse momento o Memphis não é o foco, ele mesmo já falou que quer sair dessa situação com o grupo. Todos os jogadores são importantes. Vou precisar de todos, até pela intensidade que vou pedir. A maneira de sair dessa situação é com muito trabalho e muita intensidade. E ele vai fazer isso também, vai ser um dos primeiros que vai começar a se sentir mais em forma e mais preparado. Obviamente vai ter uma reação positiva com os outros. Com ele e outros jogadores que vão liderar esse momento de mudança e transição. Tenho muita confiança nesse grupo — disse o treinador.

Clarence Seedorf durante apresentação no Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Seedorf nega influência de Memphis em chegada ao Corinthians

O novo comandante também foi questionado sobre uma possível participação de Memphis Depay nas negociações para sua contratação. Apesar da relação entre os dois holandeses, Seedorf descartou qualquer influência do atacante no acerto e explicou que já acompanhava o Corinthians antes mesmo da chegada do camisa 10 ao clube.

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— Conheço o Memphis da Holanda, um jogador holandês. Às vezes estamos em contato. Mas ele não tem relação com a minha escolha, eu conhecia o Corinthians antes dele. Conheço muito bem o Corinthians e não é por ele. Tenho pessoas aqui, como Bruno Paiva e Marcelo Paz, que são pessoas que sempre me mantiveram informadas sobre o que está acontecendo no Brasil. O Corinthians sempre foi parte da conversa. Tenho amigos que passaram por aqui também. A escolha foi feita com consciência sobre a situação. O diretor Marcelo (Paz) deu a sensação de que pode ser a oportunidade dos dois de voltarmos a ser protagonistas no futebol. Não podia deixar passar essa oportunidade. Não tenho medo e nem preocupação com isso, sei que o time vai apresentar aquilo que eu gosto. Intensidade, compacto, que é a identidade do Corinthians. Sei a história do clube, era sempre difícil de jogar contra — explicou Seedorf.

A estreia de Seedorf está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Até lá, o treinador terá os primeiros dias de trabalho para conhecer o elenco e iniciar a preparação da equipe.