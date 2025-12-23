Corinthians avança em acordo para pagar dívida com Matías Rojas e evitar novo transfer ban
Clube negocia parcelamento após condenação do CAS e usa verba do título da Copa do Brasil
O Corinthians está confiante em quitar a dívida e evitar novas punições envolvendo o meia paraguaio Matías Rojas. Conforme noticiado pelo GE e confirmado pelo LANCE!, o pagamento está sendo negociado em duas parcelas, que somam R$ 41 milhões, sem incidência de juros. O Timão tinha pressa para resolver a pendência, pois corria o risco de sofrer um novo transfer ban.
A expectativa é de que a primeira parcela seja paga nesta semana e a segunda na próxima, já com parte do valor recebido pela conquista da Copa do Brasil. Esse planejamento, inclusive, foi revelado pelo presidente Osmar Stabile, que havia afirmado que o dinheiro do título seria utilizado para quitar compromissos financeiros.
— Eu sou um bom administrador nessa área de dinheiro. Joga dinheiro na minha mão que eu sei fazer. O dinheiro a gente faz. Agora, duro é ser presidente. Por isso que eu falei, é uma questão de competência ser presidente de uma instituição que estava sem dinheiro e ser campeão — disse Stabile.
— São 68 milhões... pelo cálculo que fiz agora, tem uns descontos de INSS, vai uma parte para o governo, uma parte de volta para CBF. São 68, 69 milhões que vamos receber. Com o dinheiro na mão, quando chegar, eu saberei administrar esse dinheiro, pagando as contas da forma que tem que ser. Transferban está entre os nossos processos de administração com esse dinheiro — completou.
Em setembro, o Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões a Matías Rojas, que defendeu o clube alvinegro entre 2023 e 2024. A sanção é referente ao atraso no pagamento de direitos de imagem do jogador durante o período em que esteve no clube.
Transferban no Corinthians
O clube alvinegro enfrenta atualmente um transfer ban da Fifa pelas próximas três janelas de transferências, em razão de atraso nos pagamentos pela contratação de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, em um valor de R$ 44 milhões.
Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.
Dívidas (na Fifa):
- R$ 6,2 milhões — Midtjylland (contratação de Charles)
- R$ 6,76 milhões — Shakhtar Donetsk (empréstimo de Maycon)
- R$ 8 milhões — Philadelphia Union (contratação de José Martínez)
- R$ 23,3 milhões — Talleres (contratação de Rodrigo Garro)
- R$ 40 milhões — Santos Laguna (contratação de Félix Torres)
- R$ 45 milhões — Matías Rojas (atraso em direitos de imagem)
